Deze boodschappenauto’s hebben heerlijke toerenmachines

Per liter. Zonder turbo. Dat kan maar één ding betekenen voor deze boodschappenauto’s met veel vermogen: toeren!!!

De term hyper hatch is al een tijdje een begin. De Audi RS3 en Mercedes-AMG A45 zijn twee bekende voorbeelden. Maar begin jaren ’90 hadden we ook pareltjes als de Ford Escort RS Cosworth, Lancia Delta HF Integrale en Nissan Sunny GTI-R die de titel verdienen.

In de jaren ’90 waren de C-segment hot hatches vrij voorspelbaar. Gewoon eeen gezinswagen met een sportievere uitrusting en iets sterkere motor. Of nog erger, gewoon de dikke motor uit een D-segmenter. Dus in veel gevallen een 2.0 zestienklepper met om en nabij de 150 pk. Dat was in die periode al heel erg veel.

De Golf GTI Mk3 (1H voor intimi) was voorzien van een 2.0 liter motor met 115 pk. Ja, echt…

Sommige hatches hadden destijds turbo’s (Audi S3, Lancia Delta HPE HF Turbo) of dikke zescilinders (Golf VR6 en BMNW 323ti). Maar er was nog een manier om meer vermogen te extraheren: meer toeren. Er was een periode dat hoogtoerige motoren de toekomst waren.

Boodschappenauto’s met toerenmachines

Zeker met variabele klephoogte en nokkenasprofielen kon één motor twee karakters hebben. Dociel, zuinig en gemoedelijk als je normaal rijdt, maar passeer je de 5.000 toeren, dan breekt de hel los.

De Honda Civic VTI (EG6 voor intimi) had een 1.6 liter motor en leverde 160 pk. Ja, echt!

Toevallig waren ze in Japan heer en meester in het maken van kleine toerenmachines. En iedereen gaat meteen ‘VTEC!!1!’ roepen en dat is volkomen logisch. Wij gaan dat ook doen, maar laten ook eventjes de pareltjes van de concurrentie de revue passeren. Uiteraard zullen we ook een paar obscure voorbeelden erbij halen. Opdat wij niet vergeten!

Mitsubishi Mirage Cyborg RS (CK4A)

1996 – 1998

Motor: 4G92 MIVEC

Cilinderinhoud: 1.597 cc

Max. vermogen: 170 pk bij 7.500 tpm

Max. koppel: 149 Nm bij 4.500 tpm

Specifiek vermogen: 106,45 pk per liter

De Mitsubishi Colt is tegenwoordig een Clio, maar in de jaren ’90 was het een hatchback die je op elke straathoek zag. In Japan heette dit model de ‘Mirage Cyborg’, waarbij Cyborg niet impliceert dat dit de snelle versie is. Dat is de ‘ZR’ en ‘RS’. Technisch zijn die twee gelijk, maar de ZR is sportief-luxe en de RS is sportief-kaal, met steelies! De motor is de 4G92 met MIVEC. Dat staat voor Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control en ja, ze noemen hun vinding in eerste instantie ‘innovatief’. Mooi. Er was een RS (met steelies) en een luxere ZR met lichtmetalen wielen en sportieve bumpers.

Honda Civic Type-R (EK9)

1997 – 2000

Motor: B16B

Cilinderinhoud: 1.595 cc

Max. Vermogen: 185 pk bij 8.200 tpm

Max. koppel: 160 Nm bij 7.500 tpm

Specifiek vermogen: 115,99 pk per liter

Uiteraard moet er een Honda in dit overzicht staan. Het is alleen de vraag welke. Een Amerikaanse Si, Japanse Si-R of Europese VTI zouden alledrie prima kunnen. Maar uiteraard is de Type-R het gaafst. Deze zijn helaas in Japan verkocht. De Civic Type-R is lichter en sterker dan de VTi. De motor is een 1.6 liter viercilinder met een maximum vermogen van 185 pk. Dat is 1 pk meer dan de Mini Cooper S uit de Autoblog Garage (en die heeft een turbo!).

Autech Nissan Pulsar VZ-R N1 (HN15)

1998 – 2000

Motor: SR16VE N1

Cilinderinhoud: 1.596 cc

Max. vermogen: 200 pk 7.800 tpm

Max. koppel: 182 Nm bij 7.600 tpm

Specifiek vermogen:

Veel saaier dan de Nissan Almera wordt het leven niet. Dit zijn hele goede doch hele saaie auto’s. Nuchter beschouwd kon je er niet zoveel op aanmerken, het had alleen geen sjeu. Dat komt omdat wij ‘slechts’ de Almera GTI krijgen, dus met een 2.0 motor uit de Primera, sportstoelen en lichtmetalen velgen.

De Pulsar, zoals de auto in Japan heette, was even saai, maar kon je in véél hetere varianten bestellen. Uiteraard is het vals spelen, want de basis is de al snelle VZ-R. Die had al een 1.6 liter viercilinder (de SR16VE) die 175 pk leverde. De N1-versie deed er een schepje bovenop en schopte het tot 200 pk.

Mazdaspeed Lantis Type R A-Spec (CB)

1994 – 1996

Motor: KF-ZE

Cilinderinhoud: 1.995

Max. vermogen: 170 pk

Max. koppel: 190 Nm

Specifiek vermogen: 85,22 pk per liter

We gaan eventjes verder met deze Lantis. De Mazda Lantis is de Japanse Mazda 323F, de vierdeurs coupé voordat Mercedes ‘m had uitgevonden met de CLS. De Mazdaspeed versie is de snellere versie daarvan. Deze obsucure parel heeft een minder hoogtoerige motor dan de anderen in dit overzicht. De Mazdaspeed heeft andere troeven achter de hand. Ten eerste is de motor alsnog een atmosfeirsche unit. Een verschil is dat het een V6 is!

Deze kon je ook in Nederland krijgen, maarde KF-ZE V6 in deze Lantis Type-R is wat gekieteld en levert 170 pk bij 7.000 toeren. Je zult alsnog moeten trappen om alle power eruit te krijgen. Maximaal draait ‘ie 8.000 toeren! Het vermogen werd via een handbak én een sper op de voorwielen over gebracht. Dankzij de Yumex-uitlaat klinkt deze waarschijnlijk het beste van de auto’s uit dit overzicht. Verder had de Mazdaspeed versie een enorme spoiler, Enkei-velgen en Eibach-verlagingsveren.

Toyota Corolla RSI (E111)

1997 – 2000

Motor: 4A-GE ‘Blacktop’

Cilinderinhoud: 1.587 cc

Max. vermogen: 165 pk bij 7.800 tpm

Max. koppel: 162 Nm bij 5.600 tpm

Specifiek vermogen: 103,97 pk per liter

Sommige Japanse auto’s zijn zo bijzonder dat ze niet eens in Japan verkocht zijn. De Corolla RSI is een lachwekkend leuke auto. Ten eerste vanwege het slaapverwekkende uiterlijk en dan zijn we nog niet toegekomen aan het interieur. De 1.6 motor onder de motorkap is echter een klein meestwerkje. Het is de ‘Blacktop’-versie van de 4A-GE. Bijzondere items zijn de variabele kleptiming en het aantal kleppen: 5 per cilinder!

Inderdaad, net als sommige Ferrari’s en Audi’s. De Corolla RSI met blacktop motor is maar kort geleverd in een handjevol modellen voor Aziatische markt en enkele andere landen. De opvolger van deze motor, de ZZ is veel bekende en kennen we van diverse Corolla’s, Celica’s en een hoop Lotussen.