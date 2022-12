Honda Civic Type R van Max Verstappen opnieuw te koop

Na een jaar in de herkansing! De Honda Civic Type R van Max Verstappen gaat opnieuw in de verkoop.

Tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen is big business. Alles wat ook maar enigszins met hem te maken heeft is geld waard. Zo ook zijn voormalige bolide. We hebben het dan niet over zijn Formule 1 auto, maar over zijn witte Honda Civic Type R uit 2018.

Honda Max Verstappen

Voor wie denkt: Huh, die is toch al verkocht? Dat klopt! Vorig jaar december ging de auto ook al in de verkoop, destijds verkocht zijn toenmalig sponsor Carnext de auto voor een vaste prijs van 33.333 euro. Een duidelijke verwijzing natuurlijk naar zijn racenummer.

De opbrengst vorig jaar ging naar het goede doel en de hot hatch ging naar de koper die zich als eerste meldde.

Veiling

Die koper heeft er niet lang en veel van genoten, want hij gaat al weer in de verkoop. Deze keer niet voor een vast bedrag maar op een veiling. En het goede doel is de verkoper. Met een kilometerstand van 58.432 heeft de huidige eigenaar er minder dan 400 kilometer mee gereden sinds de vorige wisseling van baasje.

Er wordt een flink hogere verkoopprijs verwacht dan vorig jaar. Een bedrag tussen de 50 en 60 duizend euro staat als schatting vermeldt voor de 320 pk sterke voormalige zakenauto van de inmiddels tweevoudig wereldkampioen.

Met de huidige inflatie een realistische inschatting voor royaal van handtekeningen voorziene auto. De veiling sluit over tien dagen op 19 december. Zelf ophalen in Tegelen, precies op tijd voor de kerst.

Voor de liefhebber nog even de video van vorig jaar in de herhaling, waar Max zelf een laatste rondje in zijn Honda Civic Type R scheurt.