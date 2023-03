Uitlaat voor Civic Type R fixt meer dan het geluid

Milltek presenteert als eerste een nieuwe uitlaat voor de nieuwe Honda Civic Type R en die lost meer op dan het geluid.

Je kunt de voorgaande Honda Civic Type R (FK8) wel betichten van cartooneske styling, maar je moet het Honda meegeven dat ze wel consequent zijn geweest in het over de top maken van het ding. Echt alles was over de top, zo ook de gigantische diffusor met drie(!) centraal geplaatste uitlaten. Ja, in dezelfde rangschikking als bijvoorbeeld een Ferrari F40. Dat heeft/had wel functie overigens. De middelste uitlaat werkt als een demper voor de buitenste twee en volgens Honda ervaar je daarom de perfecte balans tussen rauwe viercilinder en een beetje rust her en der.

Honda Civic Type R (FL5)

De opvolger van de Civic Type R FK8, de nieuwe FL5, is qua uiterlijk een verademing. Het design is een stuk rustiger, al kent het nog wel een paar trucjes van de FK8. Met name de grote achterspoiler valt op en ook de nieuwe Type R heeft drie uitlaten. De plaatsing is wel een beetje anders, met het grootste eindstuk in het midden en twee kleintjes aan weerszijden. De FK8 en FL5 klinken voor een viercilinder zeker niet slecht, maar toch zijn er voldoende redenen om even bij Milltek aan te kloppen voor hun nieuwe uitlaat voor de nieuwe Civic Type R.

Civic Type R met Milltek uitlaat

Zoals gezegd is de hoofdreden voor het bestellen van een uitlaat meestal het geluid (en dan meestal het creëren van meer geluid). Hoe het precies klinkt deelt Milltek niet, maar verwacht een paar extra decibellen. Aangezien een te luide uitlaat niet leuk is voor dagelijks gebruik, zit er daarom een kleppensysteem in de uitlaat waarmee ‘ie harder en zachter kan. Dat wordt gelinkt aan de rijmodi van je Type R, dus kun je lekker brullen in de sport- en circuitmodus en het wat rustiger houden in de comfort- of straatmodus. De downpipe en vooral de katalysator wordt zo aangepast dat er 20 procent meer luchtstroom doorgelaten wordt, wat dan weer helpt met een beetje extra kracht in de motor krijgen. Opteer je voor een setup die alleen voor het circuit mag, dan wordt de hele downpipe vervangen door eentje zonder katalysator.

Uiterlijk

Geluid en extra performance kunnen dus drijfveren zijn om de uitlaat van Milltek voor je nieuwe Honda Civic Type R te overwegen, maar er is nóg een reden. De einddempers komen namelijk met nieuwe eindstukken en die zijn allemaal even groot! Dan passen de eindstukken net even wat mooier in de diffusor. Wat ook helpt: je kunt kiezen welke kleur ze krijgen. Standaard (chroom) kan, maar satijnzwart zoals op de foto’s verhult ze ook net even iets beter. Verder kan je nog kiezen tussen geborsteld titanium, ‘burnt’ titanium en koolstofvezel.

Op de website van Milltek zelf staan geen prijzen voor de nieuwe uitlaat voor je Honda Civic Type R, dus die kunnen we helaas niet meegeven. Wel dat Milltek de uitrol van het systeem zo snel mogelijk doet en je hem binnenkort kan bestellen bij een dealer die met Milltek samenwerkt.