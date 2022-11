Zo peperduur is de nieuwe Honda Civic Type R

De nieuwe Honda Civic Type R is ongetwijfeld heel leuk, maar de prijs is dat niet.

Het hot hatch-segment is weliswaar uitgedund, maar gelukkig is de hot hatch nog niet dood. Honda helpt mee dit segment levend te houden met een gloednieuwe Civic Type R. Met deze auto willen de Japanners (opnieuw) de snelste voorwielaandrijver in huis hebben.

De nieuwe Honda Civic is in de basis een stuk minder extravagant dan zijn voorganger, maar de Civic Type R is zeker geen wolf in schaapskleren. De Type R is met 330 pk en 420 Nm koppel een kanon en zo ziet ‘ie er ook uit.

Tot welke prestaties de Type R in staat is vermeldde Honda in eerste instantie nog niet, maar inmiddels weten we dat ook. Deze rappe Civic knalt van 0 naar 100 km/u in 5,4 seconden en heeft een topsnelheid van 275 km/u.

De Type R is daarmee sneller dan ooit, maar je raadt het al: ook duurder dan ooit. Honda maakt vandaag de prijs van de Civic Type R bekend en die is niet mals. De vanafprijs van de Type R is €78.980. Dat lees je goed, bijna €80.000 voor een Civic.

Voor dat geld krijg je aan auto die aardig compleet is (dat mag ook wel), maar je kunt eventueel nog €4.000 stukslaan op het Carbon Pack. Ook is er nog een Illumination Pack á €1.500. Daarmee krijg je opwindende rode verlichting in je interieur. Verder valt er niet meer zoveel aan te vinken.

Concurrentie

Prijzen één op één vergelijken met de concurrentie is een beetje lastig. Er zijn namelijk geen directe concurrenten. De Mégane RS was altijd de meest directe rivaal, maar die is er niet meer. De Golf R komt nu het dichtst in de buurt, maar dat is natuurlijk een vierwielaandrijver. Net als de M135i en de S3.

BMW M135i (306 pk): €67.161

Audi S3 (300 pk): €70.935

Volkswagen Golf R (333 pk): €73.590

Honda Civic Type R (330 pk): €78.980

Mercedes-AMG A 35 (306 pk): €80.194

De prijs van de nieuwe Type R valt dus niet mee, want de Honda is nog 5 mille duurder dan de Golf R. Ook een M135i of een S3 heb je al voor minder. De nieuwe Honda Civic Type R is dus gewoon duur, meer kunnen we er niet van maken.