Deze Britse beauty is splinternieuw

Zo worden ze niet meer gemaakt. Of toch wel?

De kans is groot dat je nog nooit van de Alvis Graber Super Coupé hebt gehoord. Dan heb je wel wat gemist, want het is een ware schoonheid. Gelukkig kunnen er nu meer mensen kennis maken met dit prachtige model, want Alvis heeft na meer dan 50 jaar de draad weer opgepakt.

De hoogtijdagen van het merk liggen nog verder in het verleden. Het Britse merk, opgericht in 1919, beleefde namelijk zijn grootste successen voor de oorlog. Alvis zou het uiteindelijk volhouden tot en met 1967, maar daarna was het klaar. Tot 2019, toen er opeens weer een teken van leven kwam.

Dat betekent niet dat er weer nieuwe modellen met de naam Alvis gaan komen. In plaats daarvan richten ze zich op ‘continuation models’. Alvis gaat dus gewoon verder waar ze gebleven waren, door nieuwe exemplaren te bouwen van de modellen van weleer.

Na twee jaar heeft Alvis nu hun eerste nieuwe auto klaar. Het gaat om de Alvis Graber Super Coupé. Dit is een voortzetting van een model uit de jaren ’60, dat een koetswerk had van de Zwitserse coachbuilder Graber. Dit was een bedrijf waar Alvis nauw mee samenwerkte in de jaren ’50 en ’60. Deze Britse beauty heeft dus eigenlijk een Zwitsers ontwerp.

De techniek is wel Brits, alhoewel dat nauwelijks een voordeel te noemen is. De Super Coupé wordt aangedreven door een 3,0 liter zes-in-lijn. Deze was destijds niet bijzonder krachtig, daarom heeft het blok nu iets meer power gekregen. De zescilinder beschikt dankzij de toevoeging van brandstofinjectie nu over 174 pk en 283 Nm koppel. Nog steeds niet bijster veel, maar dit is duidelijk ook geen auto voor mensen met haast.

Gezien de exclusiviteit is enige voorzichtigheid ook wel op zijn plaats. Alvis bouwt namelijk maar zes stuks van deze bloedmooie coupé. En het zou natuurlijk doodzonde zijn als er daar één van zou sneuvelen. Overigens bouwt Alvis ook nog een handjevol cabrio’s, maar het blijft natuurlijk een buitengewoon exclusieve auto.

Ondanks het feit dat het stuur aan de rechterkant zit, is dit exemplaar niet bestemd voor een Britse gentleman. De allereerste moderne Alvis gaat naar een klant in Japan. Deze heeft er minstens €378.000 voor betaald, want dat is de vanafprijs van de Alvis Graber Super Coupé. Het prijskaartje valt nog mee, als je ziet wat sommige andere continuation modellen moeten kosten.