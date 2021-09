Corvette laat alvast hun betaalbare Ferrari zien

De nieuwe Corvette Z06 ziet er niet alleen uit als een Ferrari, maar klinkt ook als een Ferrari. En dat (waarschijnlijk) voor een fractie van de prijs!

Voorwielaangedreven BMW’s, elektrische Mustangs, zevenzits Fiat 500’s: niets is meer heilig tegenwoordig. Wat dat betreft is Chevrolet nog best conservatief gebleven met de nieuwe Corvette. Die beschikt namelijk nog gewoon over een 6,3 liter V8. Die ligt alleen wel achterin, en dat is toch een gedurfde zet. Een zet die echter niet verkeerd uitpakt tot op heden.

De introductie van de standaard Corvette C8 ligt alweer twee jaar achter ons, dus het wordt nu tijd voor de extra brute versie, de Z06. Dit wordt niet zomaar een Corvette met wat extra pk’s en een extra grote spoiler. Nee, de Z06 wordt écht iets bijzonders.

De nieuwe Z06 wordt namelijk voorzien van een andere motor. In plaats van de 6,3 liter V8 komt er een 5,5 liter V8 met platte krukas in te liggen. Daarmee zal de C8 dus niet alleen qua looks, maar ook qua techniek op een Ferrari gaan lijken. En qua geluid, maar daar komen we zo op terug.

Sinds vandaag weten we wanneer we deze supercar van Corvette precies kunnen verwachten. De auto zal onthuld worden op 26 oktober, over een maand dus. Het mooie is: Chevrolet laat nu alvast zien hoe de auto eruit komt te zien.

Normaalgesproken gaat een dergelijke aankondiging gepaard met een duister plaatje van een silhouet of een vaag filmpje met een paar flitsen, maar de Amerikanen pakken het anders aan. Ze geven alvast een afbeelding vrij waarop de Corvette Z06 in zijn geheel te zien is, zonder enige vorm van camouflage. Zo kan het ook.

Standaard Corvette C8

Corvette C8 Z06

Omdat het afgebeelde exemplaar vrij ingetogen is uitgevoerd lijken de verschillen niet heel schokkend. Toch is er het nodige veranderd. Wat vooral opvalt zijn de nieuw ontworpen voorbumper en luchtinlaten aan de zijkant. Wat nog ontbreekt is de grote spoiler, maar die zal ongetwijfeld te krijgen zijn op de definitieve versie, al dan niet optioneel. Op het andere beeldmateriaal zien we die namelijk wel.

Ook leuk: we krijgen alvast een voorproefje van het geluid, middels de bovenstaande video. Het is niet de sound die we gewend zijn van Amerikaanse V8’s, maar de nieuwe Corvette Z06 klinkt daarom niet minder lekker.

Voor de specificaties en beeldmateriaal van alle hoeken moeten we nog even een maandje geduld hebben. Dan zal Chevrolet echt het doek trekken van de nieuwe Corvette Z06.