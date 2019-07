Rolls-Royce rivaal Alvis maakt nieuwe parels

Wanneer je niet genoeg poen hebt voor het echte werk, is dit een "betaalbaar" alternatief.

The Alvis Car Company mag dan niet eenzelfde traject achter de rug hebben als landgenoten Bentley en Rolls-Royce, anno 2019 leeft het nog altijd voort. Toegegeven, niet helemaal in zijn originele vorm – het bedrijf is enkele malen overgenomen en opgebroken en behoort tegenwoordig tot Red Triangle – maar op een of andere manier worden er sinds enkele jaren weer nieuwe (oude) auto’s ontwikkeld. Alvis heeft deze week bekendgemaakt zes nieuwe modellen terug te brengen.

De zes modellen worden netjes verdeeld over twee groepen: oud en zeer oud. Het gaat om voor- en naoorlogse auto’s. Het huidige Alvis heeft op basis van ruim 50.000 tekeningen, ontwerpen en andere overblijfselen van zijn verleden twee soorten chassis ontwikkeld. De een zal de basis vormen voor de vooroorlogse modellen, de ander wordt gebruikt voor de naoorlogse auto’s.

Wie interesse heeft in een vooroorlogs model kan kiezen uit een Vanden Plas Tourer, een Bertelli Coupe of een Lancefield Concealed Hood. De naoorlogse modellen hebben koetswerk van twee coachbuilders; in dit geval gaat het om de Park Ward Drop Head, de Graber Super Coupe en de Graber Super Cabriolet.

De zogenaamde ‘continuation cars‘ zijn voorzien van twee typen motoren: drieliter (post-war) of 4,3-liter (pre-war) zes-in-lijnmotoren, oorspronkelijk ontwikkeld door Alvis zelf. De motoren zijn nagenoeg exacte kopieën van de originelen waarop ze zijn gebaseerd, al hebben ze op bepaalde essentiële plekken onderdelen met hedendaagse techniek. Zo wordt de brandstofinjectie geregeld met moderne technologie en hebben ze een nieuw motormanagementsysteem. Daarnaast hebben ze goedwerkende remschijven en kunnen ze geleverd worden met airconditioning.

Het mag duidelijk zijn dat het niet de goedkoopste auto’s zullen worden. Alleen al aan de hand van het aantal manuren dat in één exemplaar wordt gestoken, zo’n 4.000 à 5.000 uur, kunnen we opmaken dat geïnteresseerden tamelijk diep in de buidel zullen moeten tasten. En dat klopt: volgens Alvis kost een auto uit de continuation series tenminste 250.000 pond.