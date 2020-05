Deze Britse sportwagenbouwer wil het nieuwe TVR zijn

De Mulholland Legend 480 is weer een poging om de Britse sportwagen nieuw leven in te blazen.

Britse sportwagens: ze zijn verre van perfect, maar compenseren dat met een flinke dosis charme. Helaas is charme lang niet altijd genoeg voor een merk om het hoofd boven water te houden. Het is daarom een gewaagde zet om nu met een old school Britse sportwagen op de markt te komen. Toch is dat precies wat Mulholland Automotive gaat doen.

Mulholland Automotive mag dan een nieuwkomer zijn op de sportwagenmarkt, het overkoepelende bedrijf heeft al de nodige ervaring opgedaan in de autowereld. Mulholland levert namelijk al zo’n 20 jaar onderdelen aan talloze raceklassen – inclusief de Formule 1 – en supercarfabrikanten. Waar veel nieuwkomers tegenwoordig maar meteen voor elektrisch gaan, zijn ze bij Mulholland wat traditioneler ingesteld.

Hun eerste auto wordt daarom een achterwielaangedreven sportauto met een dikke V8 voorin en een handgeschakelde zesbak. Het koetswerk is opgetrokken uit carbon, dus met het gewicht zit het ook wel snor. De auto krijgt de naam Mulholland Legend 480 mee. De laatste getal staat voor het vermogen dat de V8 produceert.

Bij een Britse sportwagen hoort ook een bijzonder design. Om dat voor elkaar te krijgen heeft Mulholland ontwerper Damian McTaggart in de arm genomen. Hij weet wel hoe je een Britse sportwagen moet ontwerpen. Hij was de namelijk de man die de TVR Tuscan, de TVR Cerbera en de Marcos TSO tekende. Aan dat rijtje kan nu dus de Mulholland Legend 480 toegevoegd worden. We kunnen in ieder geval zeggen dat het een bijzonder design is geworden.

Dit project lijkt misschien gedoemd te mislukken, maar Mulholland heeft wel een belangrijk voordeel. Ze hebben namelijk al heel veel kennis en expertise in huis. In het pittoreske Derby hebben ze al een fabriek staan waar de auto gebouwd kan worden.

Mulholland wil de auto dit jaar nog op de markt brengen. Vervolgens willen ze ook op korte termijn nog drie nieuwe modellen introduceren. De Britten laten er dus geen gras over groeien.