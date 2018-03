Special: Marcos TSO GT2

's Werelds meest perfecte sportauto met maar één fataal nadeel.

Voordat we verder gaan met Marcos, een korte terugblik naar TVR. Van alle kleine fabrikanten heeft deze sportwagenbouwer uit Blackpool een diepe indruk achtergelaten. Decennialang reden de meest fraaie creaties uit de poorten. De hoogtijdagen zijn, achteraf gezien, eind jaren ’80 en begin jaren ’90 geweest. Het ging om auto’s als de Griffith, Cerbera, Chimeara en V8S (afbeelding onder). TVR’s zijn fraai, sexy, bijzonder, exotisch, snel en angstaanjagend. Wat nog wel eens vergeten wordt: ze waren ook spotgoedkoop als je keek naar de prestaties. Voor de prijs van een Boxster reed je een snelle 911 het snot voor de ogen. Goede businesscase. Daarna ging TVR bijzonder rare modellen maken met hun eigen motoren, waarna het hard achteruit ging.

Een groot fan van deze auto’s was de Canadees Tony Stelliga. Aan het begin van dit millennium, toen TVR vreemder en vreemder begon te worden, zag hij zijn kans schoon om dat andere Britse sportwagenmerk over te nemen: Marcos. Marcos had net een financieel kopje onder gemaakt en Tony Stelliga stond klaar met een badhanddoek gemaakt van dollarbiljetten. Tony Stelliga was een IT’er en begon een bedrijf dat zich bezig hield met telecom, chips en processoren. Dat bedrijf werd overgenomen door Intel en sindsdien kon Tony niet meer lachen van de kwartjes, zeker omdat er door grote bedrijven nog altijd gebruik werd gemaakt van zijn technieken (waar Stelliga patenten op heeft). Tony Stelliga wilde van Marcos het TVR maken van weleer. Het eerste wat moest gebeuren was de huidige modellen zoals de Mantaray (afbeelding onder) even een opfrisbeurtje geven, zodat deze er weer even mee door konden.

Stelliga realiseerde zich dat hij de productie zo snel mogelijk moest hervatten. Dat werd gedaan met de ‘Marcasite’, waarvan de naam zo snel mogelijk wordt omgedoopt naar TS250. Het was een typische sportwagen: korte achterkant, twee zitplaatsen en een lange motorkap. De body was van glasvezel over een buizenchassis, zoals Marcos (en TVR ook trouwens) dat altijd doen. Uiteraard was Marcos veel te klein om hun eigen lampen te ontwerpen, ontwikkelen en te bouwen. De achterlichten komen van een Mondeo en de koplampen van een Peugeot 406 Coupé.

De motor was een 2.5 liter motor (zoals de naam TS250 al aangeeft), eentje van Ford origine. Dit Mondeo-blok perste er 180 pk en 220 Nm uit. Omdat de TS250 vrij licht was, waren de prestaties eigenlijk best goed. Het probleem was dat de prijs van de auto rond de 30.000 pond zat. Daar had je ook een Porsche Boxster voor.

Het werd al snel duidelijk dat het bouwen van een auto erg veel geld kost, ongeacht welke motor erin ligt. Dus werd de TS250 bijgestaan door de TS500 (afbeelding boven), dezelfde auto maar dan met een door Javelin Engineering aangepaste Rover V8. De TS500 moest zo’n 35.000 pond gaan kosten en daarmee was de waardepropositie al velen malen beter. Uiteraard werd ook deze auto geen succes, maar dat maakte Stelliga niet uit. Op de achtergrond waren ze bezig met de ontwikkeling van het nieuwe model, wat Marcos definitief weer op de kaart moest zetten.

In 2004 werd de TSO GT gelanceerd. Voor het eerst in 34 jaar werd er een compleet nieuwe basis gebruikt voor een Marcos. Omdat de Rover V8 inmiddels wel uitontwikkeld was, moest er een nieuwe motor gekozen worden. Dat werd de Chevy LS1 V8. Deze motor bood veel tuningspotentie, was erg betrouwbaar, zeer compact (dus makkelijk te plaatsen in het chassis), klonk geweldig en laten we eerlijk zijn: ze zijn erg goedkoop. Damian McTaggart was verantwoordelijk voor het design, dat duidelijk geïnspireerd was op de Britse Roadsters van weleer. Er was keuze uit een TSO (met 350 pk en een vijfbak) en een TSO R/T (met 400 pk en een zesbak).

Een jaar later kwam er natuurlijk nóg een variant van de TSO, de TSO GT. Stelliga leek het een goed idee om dit model speciaal voor Australië te bouwen, een markt waar een ruige sportwagen wel gewaardeerd wordt. Wat het idee er verder achter was? Ik weet het niet. Wisten ze zelf waarschijnlijk ook niet. Toch ging men door met de ontwikkeling van die auto in de vorm van een Europese variant, de Marcos TSO GT2.

Stelliga wilde van Marcos echt een succes maken. Hij wist dat hij met zo’n klein team nooit kon opboksen tegen de gevestigde orde, dus hij besloot om hulp in te roepen van Prodrive. Prodrive weet wel het één en ander als het gaat om het ontwikkelen en afstellen van een auto. Stelliga wist precies wat voor karakter de auto’s moesten hebben. TVR’s waren te buitenissig vormgegeven en hadden hoogtoerige zescilinders en Lotussen waren te hardcore. De TSO GT2 moest een eenvoudige, relatief comfortabele auto worden die je kon rijden op een golf van koppel. Oh, en burnouts en driften moest kinderlijk eenvoudig zijn.

Dat was al helemaal het geval met de meest extreme variant van de TSO, de GTC. Bij deze versie werd alles op scherp gezet. De remmen kwamen van AP Racing, er werd een instelbaar race-onderstel gemonteerd en een echt werkende diffuser aan de achterkant. De GTC maakte wederom gebruik van een Chevrolet V8, ditmaal 6 liter groot. Het standaardvermogen bedroeg 425 pk, maar opteerde je voor het ‘Performance Package’, dan steeg het naar 475 pk. Tegenwoordig klinkt dat niet heel erg veel voor een sportwagen, maar een 911 Carrera heeft er nu, anno 2018, nog steeds 105 minder. Oh ja, het gewicht was ook vrij laag: 1.070 kg. Reken maar dat deze auto de vloer aanveegde met alle concurrenten uit dezelfde (of zelfs een hogere) prijsklasse.

Een prachtig koetswerk. Een sterke, charismatische en betrouwbare motor. Wegligging en rijgedrag ontwikkeld door de goden van Prodrive. Een behapbare prijs. Als laatste de meer dan aanvaardbare prestaties. Dat zijn een paar ijzersterke troeven. Mocht je benieuwd zijn hoeveel van deze topwagens er van de band rolden, dan hebben we helaas het antwoord voor je. Zes stuks plus een paar half afgebouwde auto’s.

De Marcos TSO GT was een ware sensatie. Veel autojournalisten waren er lovend over (check deze fantastische video). Het probleem: dat waren Britse journalisten als Richard Meaden en Richard Hammond, niet Wouter of Casper. De Marcos TSO was bizar klein. Iedereen boven de 1,80 had serieuze problemen om erin te passen. Daar zit wel de kracht van bijvoorbeeld Porsche: bijna iedereen past erin. Dat is een basis voorwaarde. Bij Marcos was de basis voorwaarde dat het een lichte auto was en de monteurs op tijd aan het bier konden. Dat is zonde, want deze auto had onwaarschijnlijk veel potentie. Marcos ging in 2007 failliet, Tony Stelliga overleed in 2016. Spijtig dat er geen groter nalatenschap achterblijft. Natuurlijk was Marcos niet de beste autofabrikant in de wereld, maar het zijn juist dit soort merken die kleur geven aan de autowereld.