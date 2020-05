Is deze Ferrari 308 GT4 verpest of juist niet?

Deze Ferrari 308 GT4 Safari is naar een hoger plan getild.

De geschiedenis van Ferrari kenmerkt zich door enkele van de fraaiste ontwerpen uit de autogeschiedenis. Daarbij gaat het vooral om de jaren ’60, maar ook later heeft Ferrari diverse iconische ontwerpen neergezet. Het beste steigerende paard struikelt weleens, want ook Ferrari heeft een paar mindere ontwerpen. In die categorie kun je bijvoorbeeld de 308 GT4 plaatsen.

De auto die we hier zien is echter geen gewone 308 GT4. Dit is iets veel specialers, namelijk een unieke Safari-uitvoering. De eigenaar moet gedacht hebben: aan de proporties valt toch weinig meer te verpesten. Bij een andere Ferrari zou er al snel ‘heiligschennis’ geroepen worden, maar bij dit model kun je daar gewoon mee weg komen.

Aangezien de auto in april 1975 is geproduceerd is het goed mogelijk dat de Ferrari-badges er niet af fabriek op zaten. De 308 GT4 startte zijn leven namelijk als Dino. Het schijnt dat de eerste 308 GT4’s met een steigerend paard op de motorkap pas op zijn vroegst in juli de fabriek uitrolden. Dat is echter maar een detail, deze Dino heeft veel grotere veranderingen ondergaan dan alleen een andere badge.

Het zal je vast niet ontgaan zijn: deze 308 GT4 heeft een verhoogd onderstel gekregen. Daardoor heeft de auto een rally-uitstraling gekregen á la 911 Safari. Om deze look echt overtuigend te maken is er meer nodig dan alleen extra bodemvrijheid. Deze Dino Safari heeft daarom ook rallylampen en spatlappen gekregen. De auto is ook voorzien van passend schoeisel. Opvallende details zijn verder het sleepoog en natuurlijk de antenne. Bij elkaar is er voor ruim €23.000 versleuteld aan de auto.

De enige echte Ferrari 308 GT4 Safari gaat deze week onder de hamer. Vorig jaar was de auto verkocht via Bring a Trailer en vervolgens aangeboden op een veiling Saoudi Arabië. Ondanks de passende locatie werd de auto niet verkocht. Nu krijgen kopers een nieuwe kans op de online veiling van RM Sotheby’s die donderdag van start gaat. De verwachte opbrengst ligt tussen de €64.000 en €82.000.