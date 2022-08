Deze brute Aston Martin Valkyrie is verkocht als tweedehandsje

De eerste eigenaar van deze Aston Martin Valkyrie was hem snel zat en heeft hem verkocht als tweedehandsje.

Misschien is dit wel een van de meest krankzinnige auto’s die je op dit moment kan hebben. Toch vond de eigenaar het wel welletjes en heeft hij de auto te koop gezet. Misschien om wat winst te pakken, misschien omdat hij de auto te spartaans vond. Wie zal het zeggen. Feit is dat de auto binnen een paar dagen verkocht was.

Aston Martin Valkyrie verkocht

De Aston Martin Valkyrie is een krachtpatser en een van de meest opmerkelijke straatlegale voertuigen ooit gemaakt. Er zijn er maar 150 van gemaakt, wat hem nog exclusiever maakt. Dichter bij een Formule 1 auto kom je op straat niet, daarom is de Valkyrie zo begeerlijk. Overigens, de naam komt van een Noorse strijdgodin.

De net verkochte Aston is uitgevoerd in een echte Britse kleur, namelijk Racing Green. De velgen zijn matzwarte magnesium prestatiewielen met zilveren Argento satijnen wielnaven en zwarte remklauwen. Dit maakt het geheel behoorlijk opvallend, maar toch niet té. Tevens is de motorkap afgewerkt in koolstofvezel. Verschillende Silver Argento-graphics zijn ook te vinden aan de buitenkant.

Tom Hartley Junior is de ex. Hij heeft de auto te koop gezet en na een paar dagen had hij al een deal. Voor hoeveel hij de auto verkocht heeft, dat is onbekend. Meerdere experts denken wel dat het ruim boven de oorspronkelijke startprijs ligt van 3 miljoen dollar. Als we een blik werpen op de website van Tom Hartley zien we dat hij een verkoper is van auto’s. Mogelijk heeft hij de auto verkocht voor een klant van hem. We zien op de website een gave collectie, waaronder een te koop staande Aston Martin DB 4 GT en een Mercedes-Benz 300 SL Roadster.

Uniek

De oorspronkelijke eigenaar heeft er niet veel van genoten. Althans, hij heeft niet veel gereden. Op de teller stond maar 121 kilometer. Het interieur heeft dan ook geen slijtageplekken en is zoals elke Valkyrie spartaans te noemen. We zien koolstofvezelstoelen met zwarte alcantara-vulling, zilveren contrasterende stiksels en koolstofvezel op vrijwel elk oppervlak.

Dan de motor. De kers op de taart. Het huzarenstukje. Gebouwd door Cosworth in Engeland levert het 1.000 pk. Dit door een 6,5-liter atmosferische V12 motor. Extra power wordt geleverd door een elektromotor, waardoor de hypercar op een vermogen komt van 1.160 pk. Hopelijk is de nieuwe eigenaar niet bang aangelegd.

Afbeeldingen via Tom Hartley JNR.