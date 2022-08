Eerste blik op het nieuwe interieur Mercedes EQE SUV

De eerste afbeeldingen van het nieuwe fraaie interieur van de Mercedes EQE SUV zijn gedeeld. Tevens weten we de lanceringsdatum.

We moeten zeggen, het interieur ziet er goed uit. Mercedes zet wederom een stap in het design en combineert een vijfkleurenthema met warme en koele tinten. Net als de benaming zijn er genoeg overeenkomsten te vinden met de overige luxe EQ-modellen, zoals de EQE en EQS.

Interieur Mercedes EQE SUV

Mercedes-Benz heeft de afbeeldingen gedeeld om ons warm te laten lopen op de lancering van de nieuwe elektrische SUV. We kunnen de auto verwachten op 16 oktober 2022. Het merk legt bij het interieur van de EQE SUV-variant de nadruk op de hoofd-, been- en elleboogruimte. Ze claimen dat ze een van de leiders zijn in deze klasse.

Het interieur lijkt sterk op dat van de reguliere EQE en EQS, die we beiden natuurlijk al een tijdje kennen. We zien een mix van traditionele en moderne materialen in de cabine. De kleurencombinatie van vijf is een mix van warme en koele tinten. Dit geeft een rustige uitstraling. Denk aan Balao Brown dat de warme kant introduceert. Biscay Blue/Black vertegenwoordigen juist de koele kant. Verdere toevoegingen om je interieur te personaliseren zijn mogelijk. Mercedes levert onder andere versieringen van hout, 3D-antraciet en aluminium.

Wil je het toch wat gekker maken en zijn deze kleuren te rustig voor jou? Dan kan je natuurlijk nog de achtergrondverlichting aanzetten. Optioneel is er een MBUX Hyperscreen mogelijk. Deze strekt zich over het dashboard. Het volledige dashboard oogt dan als één ultiem widescreen. De hoge-resolutie displays gaan volgens Mercedes ogenschijnlijk naadloos in elkaar over onder één enkele glazen afdekking.

Gespot

De nieuwe SUV is verschillende keren op de weg gezien. Echter, verdere informatie over de aandrijflijn is schaars. Toch denken wij dat de Mercedes EQE sedan een voorproefje is van wat je van de SUV mag verwachten. Mercedes zal vermoedelijk in de EQE 53 SUV hetzelfde vermogen mogelijk maken, dan hebben we het over 677 pk (506 kilowatt). Daar komt de grote SUV wel mee van zijn plaats. De iets mindere versie, de EQE 43, moet het doen met 469 pk (350 kilowatt).