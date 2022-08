Leveringsproblemen nekt de Tesla Model 3

Dikke bak ellende als je een Tesla Model 3 zou willen bestellen. Dan moet je namelijk (nog) langer wachten door leveringsproblemen.

Elon Musk geeft al langere tijd (elektrisch) gas met zijn Tesla’s. Ze zijn razend populair en niet aan te slepen. Als je de trekker over wilt halen voor een nieuwe Tesla Model 3 Long Range sedan, zul je nog wat langer moeten wachten. In meerdere landen heeft het bedrijf namelijk deze configuratie van de website gehaald. Dit door de enorme achterstanden in bestellingen. Deze moeten eerst geleverd worden, voordat ze weer nieuwe aannemen.

Leveringsproblemen Tesla Model 3

Je kunt wel genoegen nemen met de achterwiel aangedreven Model 3 of de Performance-variant. Toch kiezen veel klanten voor de Long Range sedan, omdat je er verder mee kan rijden. Toekomstige klanten die naar de website gaan en dit model aanklikken krijgen de melding dat deze pas beschikbaar zal zijn in 2023. Op de Nederlandse site kan je het model nog wel aanklikken, maar wij zijn niet zover gegaan om er een daadwerkelijk te bestellen. Misschien krijg je bij de laatste stappen alsnog te zien dat het model op dit moment niet te leveren is.

Feit is dat Tesla, net zoals andere autofabrikanten, worstelt met tekorten. Elon Musk heeft hier op gereageerd op Twitter (waar anders). Hij zegt dat de productie, niet de vraag, het grootste probleem is voor het bedrijf. Op Twitter was hij lekker kort en duidelijk:

Wachtlijst te lang. Zal weer inschakelen als we de productie opvoeren

Inschakelen is het aanzetten van het model op de site, zodat deze weer besteld kan worden.

Productie

Andere modellen hebben niet zo lange levertijd. Wat zeker opmerkelijk is bij Model Y Long Range. Dit omdat het gebouwd is op hetzelfde platform als de Tesla Model 3 Long Range, die dus wel leveringsproblemen heeft.

Musk heeft hier wel een probleem, de Tesla Model 3 is een goed verkocht model. Het lijkt er nu nog niet op dat het de verkopen zal vertragen, het bedrijf leverde meer dan een kwart miljoen auto’s in het tweede kwartaal en de overgrote meerderheid van die auto’s waren de Model 3 en de Model Y. Tevens denkt Tesla dat het de productie dit jaar nog kan opvoeren naar 2 miljoen auto’s per jaar. Echter, het is wel even wachten op je Tesla 3 Long Range.