Deze brute buggy is de grote nachtmerrie van het Russische leger

Gebouwd en geleverd door de Amerikaanse overheid.

Eind vorig jaar hadden we in Nederland en België ineens te maken met een zwerm onbekende drones die het luchtverkeer op onze airports lamlegde. Weet je nog? Zo plotseling als de drones kwamen, zo vlug zijn ze voor mijn gevoel ook weer weggegaan. Ze kunnen ook maar beter wegblijven, anders sturen we de V2X Tempest op ze af.

Het klinkt als een ultrasnelle processor voor een nieuwe PC, maar het is iets veel dikkers. De Tempest is de buggy die je op de foto boven dit artikel en hieronder ziet. Het is het werk van V2X, een Amerikaanse overheidsbedrijf dat materialen voor defensie maakt. Hieronder toonde ze in oktober 2025 voor het eerst de Tempest.

De buggy valt drones aan

De Tempest van V2X is erop gebouwd om kleine, onbemande vliegtuigjes uit de lucht te halen (in normale mensentaal, drones). Hij gebruikt hierbij de ‘schieten en wegrennen’-tactiek. In een paar seconden weet het systeem op de buggy een vijandige drone te detecteren en raketten af te vuren.

Het vuren van de raketten gaat de Tempest goed af. Het Oekraïense leger meldt dat er al 21 drones zijn neergehaald met de Amerikaanse buggy terwijl ie pas sinds eind vorig jaar op het slagveld aanwezig is. De soldaten prijzen de mobiliteit en het vermogen tot snelle inzetbaarheid van het systeem.

Naast drones kan de Tempest ook helikopters, bepaalde soorten kruisraketten en zelfs vliegtuigen met vaste vleugels aanvallen zolang ze maar laag genoeg vliegen om te raken met zijn Hellfire-raketten. De raketten hebben een bereik van 8 kilometer en dragen een springstoflading van 9 kilo. De wapens zijn helaas niet gratis: iedere raket kost meer dan 200.000 dollar.

Van Can-Am-buggy naar drone-killer

De basis van de V2X Tempest is volgens onze bron de Can-Am Maverick X3. Dit is officieel een Side-By-Side-vehicle SSV volgens onze bron. Zulke voertuigen zie je nu ook meedoen aan de Dakar Rally.

De buggy heeft van zichzelf een pittig motortje. De 900 cc kleine driecilinder turbokrachtbron weet er in de sterkste vorm 200 pk uit te peuteren. Wil je er zelf eentje (zonder legeruitrusting uiteraard), dan ben je zo’n 25.000 euro armer.

Bron: TWZ

Foto’s: V2X, Can-Am