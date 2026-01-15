Autoblog video: €5.000 voor twee badges, dit is de Aston Martin Valhalla

De Aston Martin Valhalla is eindelijk écht, en dat alleen al is nieuws.
Want deze auto werd al in 2019 als concept aangekondigd, maar nu staat hij er als productiemodel: Aston Martins tweede middenmotor-auto én hun eerste plug-in hybride. In deze video neemt Wouter je mee langs de techniek, de details en vooral de krankzinnige cijfers.
Onder de kap: een 4.0-liter twin-turbo V8 (basis uit AMG GT Black Series, maar stevig aangepast) die 828 pk levert. Daarbovenop komen drie elektromotoren met samen 251 pk. Resultaat: 1.079 pk, 1.100 Nm, vierwielaandrijving, een 8-traps DCT en 0-100 km/u in 2,5 seconden. De topsnelheid bedraagt 350 km/u, waarna de begrenzer ingrijpt.
De Valhalla is opvallend “licht” voor zo’n hypercar: 1.654 kg, en met optionele magnesium wielen kan daar nog 12 kg af. Dit en nog veel meer details komen aan bod in deze video!
