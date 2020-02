Deze brute motorfiets heeft vier wielen

Dat is logisch, op een site voor voertuigen met vier wielen: motorfietsen met vier wielen.

Bij Autoblog tonen we af en toe ook liefde voor de leukere motorfiets. Er is in principe enorm veel overlap tussen een auto en motor. Qua techniek zijn veel principes gelijk. Toch is het voor de ene autoliefhebber makkelijker om de overstap te maken dan voor de andere.

Vier wielen

Gelukkig is er voor hen een optie. Voor wie nog niet zeker weet of hij motorfietsen interessant vind, is er de Lazareth LM410. Voor wie Lazareth niet kent, het is een klein Frans bedrijfje dat zich bezighoudt met de meest krankzinnige projecten, waarbij de motorfiets vaak centraal staat. Hun laatste project is een motorfiets met jawel, vier wielen.

Maserati

De LM 410 is niet hun eerste motor met vier wielen. Vorig jaar toonden de Fransen de LM 847, een ‘motorfiets’ (met vier wielen dus) en een 8-cilinder motor met 4.7 liter inhoud, uit de Maserati Quattroporte. Dan weet je meteen waar de naam vandaan komt. Afgaande op de naam kun je concluderen dat de Lazareth LM 410 een 4-cilinder motor met 1.0 liter inhoud.

Yamaha

Wees niet bang dat ze er een 1.0 liter viercilinder motor uit de Volkswagen Lupo hebben gelepeld. Nee, het is het 998 cc grote motorblok uit de Yamaha R1 superbike. Deze vierwielige motor is goed voor 199 pk en 105 Nm. Nu zal de Lazareth LM 410 iets zwaarder zijn dan de Yamaha R1, maar met 199 pk zul je altijd voldoende vermogen hebben om jezelf voort te bewegen.

Technisch vernuft

De LM 410 is sowieso niet gebouwd om de snelste 1-liter superbike te zijn. Het is vooral een bijzonder stukje technisch vernuft. Zie het een beetje als een Pagani op vier wielen. Een Pagani koop je ook niet omdat het de snelste supercar is. Heel comfortabel kan de LM 410 overigens niet zijn met de ogenschijnlijk wonderlijke zitpositie en het ontbreken van een deugdelijke voorruit. Maar ja, rondrijden in een supercar die je ook niet voor je lol.

Bonus

Nee, het is vooral een bijzondere creatie om naar te kijken. Dat het ook daadwerkelijk rijdt is een mooie bonus. Over bonussen gesproken, om een Lazareth te kunnen kopen moet je nét een bonus van je werk gehad hebben. Of beter nog, je bent je eigen werkgever en je vindt dat je het geweldig doet. Deze vierwielige motorfiets kost namelijk 100.000 euro. Gelukkig zul je altijd heel uniek blijven, want de firma gaat er slechts 10 stuks van de LM 410 bouwen.