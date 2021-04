Suzuki Misano is een motorfiets met vier wielen - Autoblog.nl

De Suzuki Misano moet een vleugje Suzuki-motorfiets toevoegen aan de auto.

Er zijn niet veel automerken die ook motorfietsen bouwen. Voor wat betreft de populaire motorfietsen zijn het slechts BMW, Honda, KTM en Suzuki. Ook al gaat het beide om landvoertuigen, het gebeurt niet vaak dat de motor van een supersnelle motor ook voor een supersnelle auto wordt gebruikt.

Motorfiets met vier wielen

Behalve dan bij twee concept cars: de Volkswagen XL Sport uit 2014 en de Suzuki GSX-R/4 Concept uit 2001. Dit was een lichtgewicht sportwagen die slechts 640 kg woog. Dit omdat er zo zonder te veel wijzigingen de motor van een Suzuki Hayabusa ingelegd kon worden. Vrijwel letterlijk een motorfiets met vier wielen. Een tof idee, maar het werd niks. Totdat dit concept min of meer terugkeert in 2021.

Suzuki Misano

Dít is namelijk de Suzuki Misano, vernoemd naar het motorcircuit Misano in Italië. Het is een soort moderne GSX-R/4. Zonder dak, lichtgewicht en met motorfiets-invloeden. De motorfiets-invloeden zijn echter anders geïmplementeerd. Qua aandrijving gaat het naar verluidt om een elektrische aandrijflijn, al gaat dit concept meer over het design. Geen Hayabusa-motor dus. Waarom dan die link naar tweewielers? Omdat het letterlijk om een soort motorfiets gaat, want de passagier zit achter de bestuurder. De hele rechterkant van de auto is opgeofferd voor het batterijpakket en opslagruimte.

Ook de besturing van de Suzuki Misano moet meer doen denken aan een motorfiets dan een auto. Het gaat namelijk om een motorfiets-achtig stuur. Ergens is het zo’n idee waarvan je je afvraagt waarom niemand er eerder mee op de proppen kwam.

IED

We zeiden al dat vooral het design van de Suzuki Misano hoge ogen moet gooien, wat te maken heeft met het designteam. Dit is namelijk geen geflipt project van Suzuki, maar een afstudeerproject van studenten aan het IED. Het Istituto Europeo di Design in Turijn neemt dit soort projecten echter bloedserieus en Suzuki Italia is dus wel betrokken geweest bij het ontwerpen van de Misano. Ook merken als OZ Racing en Pirelli hebben geholpen met technische zaken. Het gaat dus niet per definitie om luchtfietsen.

Of het een productiemodel wordt, waarschijnlijk niet. Het zou tof zijn, maar tegelijkertijd een beetje vergezocht in de huidige line-up van Suzuki’s auto’s. Een gaaf afstudeerproject is de Suzuki Misano echter zonder twijfel.