Deze Bugatti Divo heeft een extreem moeilijk uiterlijk - Autoblog.nl

Het uiterlijk van deze Divo was zelfs zo moeilijk, dat Bugatti overwoog er maar mee te kappen.

Deze dagen hebben de meeste superpremium merken wel hun eigen personaliseerafdelingen. Denk aan Ferrari’s Tailor Made, of Q by Aston Martin. Zo ook Bugatti. Want de mensen die zo’n zeer exclusieve auto kunnen betalen, willen er vaak voor zorgen dat hun bolide ook écht exclusief is. Dat geen enkel andere auto op aarde rondrijdt als de jouwe. En dat er daardoor wat vervelende klussen tussen kunnen zitten, bewijst deze Divo Lieveheersbeestje wel.

Het idee was eenvoudig. Of althans, eenvoudig… De klant wilde een ‘geometrisch dynamisch algoritmisch vervagend’ patroon. Ok dat klinkt alles behalve eenvoudig. Simpel gezegd zijn het zo’n 1600 ruitjes die rondom de auto zijn geplakt. Onderop zijn ze het grootst en zit er weinig ruimte tussen de diamanten. Hoe meer je naar boven gaat, hoe kleiner de ruitjes worden en hoe meer ruimte er tussen de vormen ontstaat.

Bugatti bedacht dus een heel ontwerp, waarbij het twee unieke kleuren ontwierp. Je dacht misschien dat de auto ‘gewoon rood en zwart’ was. Bugatti noemt deze metallic-kleuren echter ‘Customer Special Red’ en Graphite. De Bugatti-ontwerpers ontwikkelden met computers het patroon en waren best tevreden met het digitale resultaat. Toen ze het digitale resultaat echter uitprintten en op de auto plakten, waren ze wat minder tevreden met het resultaat.

Het probleem was volgens Bugatti dat de 2D-ruiten vervormden toen ze op het 3D-oppervlak – de auto – werden geplakt. Daardoor zag het geheel er een beetje gek uit. Dus moest iedere ruit afzonderlijk worden aangepast en gepositioneerd. Allemaal in overleg met de klant. Het hele ontwerpproces duurde maar liefst anderhalf jaar. Op een gegeven moment was Bugatti zelfs van plan om het hele project maar te staken, omdat het zo lastig bleek. Uiteindelijk kozen ze ervoor om tóch door te gaan met het moeilijke uiterlijk van deze Divo. Gelukkig maar, want het resultaat mag er zijn.

Hoeveel de Bugatti-klant mocht betalen voor dit frustratieproject is niet duidelijk. Wel gaat het hier om een puur cosmetische ingreep. De 8 liter W16 van de Divo produceert dus nog steeds 1500 pk. De topsnelheid is 380 km/u. Een Divo kost vijf miljoen euro, alle veertig exemplaren worden deze maanden aan klanten geleverd. Wil je weten hoe het is om een Bugatti Divo in ontvangst te nemen? Bekijk dan onderstaande video.