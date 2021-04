Bugatti was dit kwartaal populairder dan ooit - Autoblog.nl

Bugatti wist enorm goede cijfers neer te zetten. Trouwens, er zijn nog 50 exemplaren van de Chiron te vergeven!

Kun jij een Bugatti betalen? Dat kan niet iedereen namelijk. Je zou dus zeggen dat ‘een populair seizoen’ niet aan de orde is. Toch weet Bugatti een heerlijk Q1 neer te zetten en haalden ze alle doelen wat betreft productie. Ondanks corona wist het merk toch nieuwe modellen te introduceren en het directe contact met hun klanten te behouden. Van de zes supercars van Bugatti zijn er daarom meer dan genoeg gereserveerd, verkocht en zelfs geleverd.

Chiron

De auto van het kwartaal voor Bugatti was de Chiron Pur Sport, de iets meer op bochtenwerk afgestelde versie van de Chiron. Over die auto gesproken: daar zijn er nu 300 van gebouwd, met nog 150 orders onderweg. De Chiron lijkt dus minder gewild dan de meeste auto’s die gelimiteerd zijn tot 500 stuks. Je kunt dus nog gewoon eentje bestellen, zonder wachtlijsten of ‘helaas, u bent te laat’. Dat geldt nog voor 50 stuks. Op is op!

Divo en Veyron Super Sport 300+

Ondertussen wordt er eveneens druk gewerkt aan de modellen naast de Chiron. In dit kwartaal is Bugatti ook weer bezig geweest met de Divo en Chiron Super Sport 300+. Van de Divo zijn al een aantal exemplaren geleverd, waaronder de bijzondere ‘Ladybug’. De Chiron Super Sport 300+ moet nog in gang gezet worden, maar dat staat voor het volgende kwartaal op de planning.

Centodieci

Dan is er nog de Centodieci. Deze Bugatti is dit kwartaal nog volop in ontwikkeling. We hebben hem recent nog behandeld tijdens testwerk. Deze speciale Bugatti ‘om te vieren’ gaat helaas dit jaar niet meer redden, al is dat wel volgens schema. De tien exemplaren van deze EB110-hommage worden in 2022 geleverd. Eén van de 10 kopers is Cristiano Ronaldo.

Kortom, Bugatti heeft het er maar druk mee en liep dit kwartaal perfect op schema. De pandemie heeft hen niet klein kunnen krijgen.