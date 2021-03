Dít is de eerste elektrische Bentley - Autoblog.nl

De eerste elektrische Bentley is ook al meteen zestig jaar oud.

Niet alleen Volvo wil eind dit decennium volledig elektrisch zijn; Bentley heeft diezelfde ambitie. Over vier jaar presenteren ze daarom al hun eerste elektrische Bentley. De Britse restomodder Lunaz is wat sneller. Vandaag laten zij ’s werelds eerste volledig elektrische Bentley zien. Althans, dat beweren ze zelf. Een snelle zoektocht op Google heeft ons het tegendeel niet bewezen, dus gaan we er maar vanuit dat de Britten gelijk hebben.

Het gaat hier om een S3 Continental Flying Spur uit 1961. Deze kwam origineel met een 6,2 liter V8, maar die heeft Lunaz weggegooid. In plaats daarvan heeft de Bentley volgens Autocar een 80 kWh-accu die een actieradius van 402 kilometer mogelijk moet maken. Acceleratietijden geeft Lunaz niet, maar waarschijnlijk kan de 97 km/u in zo’n vijf seconden worden aangetikt. Wat bizar snel is voor zo’n oude, luxe kist als deze eerste elektrische Bentley.

Deze gerestomodde Bentley is voor een specifieke klant gemaakt, al verklapt Lunaz niet welke. Wel dat het om een ‘bekende Britse autoverzamelaar’ gaat, die kennelijk twee kinderen heeft. De auto komt namelijk met leren kinderzitjes die matchen met het interieur. Toch wel wat luxer dan autostoeltjes van de Praxis. De klant gaat de auto dagelijks gebruiken, stelt Lunaz.

De auto is gespoten in two-tone groen, waarbij de motorkap, achterklep en alles rondom en boven de ramen lichtgroen is. De rest is donkergroen. Ook het interieur hebben de vaklui van Lunaz aangepakt, met nieuw leer, walnoothout, airco en infotainment. Daardoor krijg je navigatie en zelfs Apple Carplay in je zestig jaar oude koets. De ophanging en remmen zijn ook verbeterd. Tot slot krijg je stuurbekrachtiging.

Lunaz maakt daarnaast bekend het niet alleen bij deze ene Continental te willen houden. Mensen kunnen nu S1’s, S2’s en S3’s bij Lunaz bestellen. Het gaat om zowel tweedeurs- als vierdeursauto’s. Ook willen ze een Continental Drophead Coupé verkopen. Wie een elektrische Bentley wil hebben, moet wel een flinke zak met geld overleggen. De vraagprijs is voor belastingen een ruime vier ton.