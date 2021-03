Ultieme Porsche collectie leverde 3,3 miljoen euro op - Autoblog.nl

Niet voor de poes: bovenstaand Porsche droommateriaal uit één collectie heeft bij elkaar omgerekend net geen 3,3 miljoen euro opgeleverd.

We moeten Porsche dankbaar zijn. Dat ze nog bestaan, en dat ze ondanks druk vanuit de milieulobby gewoon nog auto’s bouwen. Voor de liefhebber heeft er de afgelopen 25 jaar genoeg lekkers de revue gepasseerd.

Ultieme collectie

Eén Zwitserse verzamelaar heeft in die 25 jaar ofwel goed op zitten te letten, ofwel een status opgebouwd als één van de meest loyale klanten van het merk uit Zuffenhausen. Hoe anders verklaar je dat zeven Porsches, die allemaal prima op het lijstje van meest begeerlijke exemplaren van Porsche kunnen staan, bij één verzamelaar in de collectie kwamen? Tot nu toe dus. De collectie werd recent geveild, zo konden we je een maand geleden melden. RM Sotheby’s deed de veiling en voor autoliefhebbers was er genoeg mooi spul te vinden. We richten ons vandaag even op het zevental Porsches.

Monsterbedrag

De Porsche collectie in kwestie leverde in totaal 3.619.000 Zwitserse Franc op. Snel omgerekend komt dat uit op net geen 3,3 miljoen euro voor dit Porsche walhalla. Om nog even wat cijfers te noemen: 550.000 euro gemiddeld per auto, met natuurlijk uitschieters. We nemen alles even met je door. De prijzen die RM Sotheby’s geeft zijn in Zwitserse Franc (CHF), die wij naar euro hebben omgerekend. Dat verklaart de wellicht wat willekeurige bedragen.

911 Sport Classic: 303.000 euro

De goedkoopste Porsche van het gezelschap is de 911 Sport Classic (997) gebleken. De Sport Classic kwam in 2010 op de markt als een zeer gelimiteerde zwanenzang naar alles wat de Porsche 911 goed deed. De auto kreeg iconische stijlelementen mee zoals brede heupen achter, een ducktail-spoiler en heuse Fuchs-velgen. Je moest er snel bij zijn: er kwamen maar 250 Sport Classics op de markt. Dit is nummer 12, een erg vroege versie. We zeggen goedkoopste Porsche van het stel, maar minst dure klinkt eerbiediger. Het heeft de nieuwe eigenaar namelijk alsnog iets meer dan 300.000 euro gekost.

911 GT2 RS (991.2): 348.500 euro

De meest recente uit het bonte gezelschap is de heftigste versie van de vorige generatie 911 (991). Voor wie het nooit helemaal zeker weet wat GT3, GT2 et cetera nou betekenen: de GT3 is natuurlijk ademend (met die heerlijke redline op 9.000 toeren per minuut) en GT2 is met turbo’s. De RS-versies zijn de versies van beide auto’s waar alle remmen los mogen, dit zouden de heftigste circuitversies moeten worden. Voor de 991-generatie werd de standaard GT2 overgeslagen en was de GT2 RS de heftigste van het stel. De motor levert met dank aan twee turbo’s 700 pk. De heftige downforce van de GT2 RS met veel carbon onderdelen valt op, maar de grote achtervleugel schittert in afwezigheid. Geen zorgen voor de nieuwe eigenaar: de achterspoiler is er zelf afgehaald en dus bewaard, deze kan er gemakkelijk weer op geschroefd worden. De auto is uitgevoerd in PTS Azzurro California, een Ferrari-kleurtje wat Porsche Paint to Sample heeft aangebracht. Dit alles leverde toch nog een flinke drie-en-een-halve ton op, maar dat is dus het op één na minste.

911 R: 373.500 euro

In de Porsche hiërarchie staat GT3 onder GT2, maar iets boven de GT2 in deze lijst staat toch een ‘GT3’. De 911 R mag dan niet GT3 heten, het is er stiekem gewoon één. Gelanceerd tijdens de hoogtijdagen van de 991-generatie was de 911 R één van de meest begeerlijke Porsches uit zijn tijd. De motorspecificaties waren zo goed als gelijk als die van de GT3. De 911 R hield het echter een stuk subtieler zonder achterspoiler en rolkooi, gecombineerd met een handbak en geen PDK-praktijken. Je kunt de 911 R kennen van een regelrecht fiasco voor Porsche, wat te maken had met de limitering van 991 stuks. Deze waren binnen de kortste keren uitverkocht en het werd een verzamelaarsobject pur sang. Er werd nauwelijks in gereden om bedragen van tot wel 950.000 dollar op te leveren, iets wat Porsche niet had bedoeld bij het lanceren van de 911 R als de ultieme stuurmans-Porsche. De marktwaardes doen nu weer normalere dingen, mede dankzij de 911 GT3 Touring Package die gelanceerd werd in 2018. Dit gelijkwaardige model werd bedacht om de druk van de ketel te halen bij de 911 R en dat is gelukt. Dit exemplaar in PTS Gulf Blue is een puntgave, die ‘slechts’ 373.000 euro opbracht. De druk is er dus zeker af. Zo kunnen 911 R-eigenaren de auto eens gebruiken voor zijn doel: heerlijk sturen.

911 Turbo Cabriolet: 637.250 euro

Ondergetekende had als leek op het gebied van Porsches vóór 2000 bedacht dat deze wel eens de goedkoopste zou worden uit de Porsche collectie. Niets bleek minder waar: de 911 Turbo Cabriolet (993) is de zeldzaamste auto uit dit lijstje en er schijnt zelfs een vleugje wereldberoemdheid aan te zitten. Laten we eens beginnen met het feit dat de 911 Turbo Cabriolet eigenlijk een verboden combinatie was. Van de 993-generatie zijn die er maar nauwelijks geweest. De eigenaar van MAHAG Porsche in München in 1995 zag de 993 Carrera Cabriolet en vroeg aan Porsche of er een Turbo Cabriolet kon komen. Porsche had het in het pre-Cayenne tijdperk nog niet zo breed en besloot MAHAG – een dealer met historie – een deal toe te zeggen om minstens tien exemplaren uit te brengen. Deze werden op maat gemaakt door Porsche Exclusive. Dit zwarte exemplaar is daar één van en daarmee is dit een van veertien(!) exemplaren van de auto. Zwarte lak, zwarte velgen en een bruin dak. De auto is licht gemodificeerd: er zit een Ruf-versnellingsbak in die het koppelingspedaal overbodig maakt. Er wordt weinig info over gegeven, maar dit lijkt bijzonder (het lijkt namelijk gewoon een handbak te zijn). Desalniettemin is dat genoeg om de auto al een bijzonder prijskaartje te krijgen, maar er is ook sprake van een bijzondere eerste eigenaar. Dat zou namelijk Willi Weber zijn, de manager van Michael Schumacher. Genoeg om de auto een prijskaartje van net geen zes-en-een-halve-ton te geven.

Carrera GT: 707.000 euro

Boven de zeven ton vinden we de eerste van de twee auto’s die je wel als duurste verwacht. Dít is de Carrera GT. De omschrijving van deze auto in dit artikel kunnen we kort houden, want a) dit is één van de bekendste Porsches die er is en b) de special van de Carrera GT door @willeme is meer alomvattend (en leuker om te lezen!). Voor wie het toch even vergeten is, de hele korte versie: de Carrera GT was een topklasse supercar van Porsche in de vroege jaren ’00. Uitgerust met een episch klinkende 5.7 liter V10 met 612 pk. Wat de Carrera GT heftig maakt is dat het één van de laatste ‘analoge’ supercars is. Geen computers die alle foutjes kunnen opvangen en ook geen tractiecontrole of automatische versnellingsbakken: jij bent één met de machine. De Carrera GT van de RM Sotheby’s veiling heeft de nieuwe eigenaar net iets meer dan 700.000 euro gekost. Het ging om een exemplaar in Fayence Yellow.

918 Spyder: 906.000 euro

Dan de klapperrrrr van de dag in de Porsche collectie: in Zwitserse Franken was deze 918 Spyder nét een miljonair. De 918 Spyder was min of meer de opvolger van de Carrera GT, al ging het bij de 918 Spyder juist om het zo veel mogelijk gebruiken van hedendaagse techniek. De hybride supercar met een V8 en vierwielaandrijving maakt deel uit van de ‘holy trinity’ samen met de McLaren P1 en Ferrari LaFerrari. De cijfers liegen er niet om: de 918 wist 887 brake horse power op de weg te zetten en weet het de andere twee hypercars aardig lastig te maken. Het exemplaar wat verkocht is heeft de kleur Liquid Chrome Blue Metallic wat smaakvol aangevuld wordt door een mokkabruin interieur. De originele wielen van de 918, een bijzonder ontwerp, zijn naderhand vervangen door deze exemplaren die van het Weissach Package komen. Porsche voerde een aantal 918’s uit met extra koolstofvezel onderdelen en speciale magnesium velgen, laatstgenoemde zijn dus overgenomen naar deze verder standaard 918. De opbrengst was dus meer dan een miljoen Zwitserse Franc, wat in onze valuta net iets meer dan 900.000 euro is. De duurste auto van dit gezelschap.

De afvaller

Wie heeft zitten meerekenen zal ondertussen op dat bedrag van 3,3 miljoen euro aan Porsche collectie zitten, maar zit nog steeds te wachten op de zevende auto. En nee, de zevende auto was niet duurder dan 900.000 piek. Het gaat om de 911 GT2 RS (997). Deze is niet verkocht. De GT2 RS blijft dus nog even op zijn plek. Wat de auto minstens had moeten opbrengen is niet bekend (tenzij je bij serieuze interesse RM Sotheby’s belt). Wij verwachten hem ergens bij de 911 R in de buurt.