Deze Bugatti La Voiture Noire kun je wél kopen

Met de nadruk op kunnen, maar van deze Bugatti La Voiture Noire door Asprey komen er in ieder geval meer dan één.

Een beetje mysterie is altijd leuk, zoals bij de Bugatti La Voiture Noire. Ja, dat betekent vrij vertaald nog steeds De Zwarte Auto, maar het laat wel zien hoe ver je kunt gaan als Bugatti-klant. Er is namelijk maar één van en die heeft 18 miljoen euro gekost. Je vist dus per definitie achter het net als je graag een La Voiture Noire wilde bezitten.

Bugatti La Voiture Noire door Asprey

Oké, we gaan helaas niet kunnen onthullen dat Bugatti meer modellen van de La Voiture Noire gaat maken, maar de bijzondere one-off krijgt een hoofdrol in de Bugatti collectie van Asprey. Juwelier Asprey gaat 262 stuks maken van de Bugatti La Voiture Noire als sculptuur. Het gaat om 261 sculpturen van Sterling Silver en één grote gemaakt van 24 karaats roségoud. En ja, die grote heeft als gelijkenis met de echte LVN dat er maar eentje van komt. Met certificaat en al.

NFT

Want ja, Bugatti gaat dankzij deze Asprey collectie mee in de NFT-hype. Elk La Voiture Noire sculptuur door Asprey wordt gepaard met een certificaat van eigendom als Non Fungible Token. Bijzonder genoeg verwacht Bugatti dat het pas écht een flinke duit gaat kosten omdat deze zilveren en gouden sculpturen met een NFT verkocht worden. De NFT die bij het gouden sculptuur hoort wordt volgens Bugatti het duurste item van de collectie.

Collectie

De collectie lanceert in maart. Prijzen zijn daarom niet bekend, maar het is wel Bugatti en Asprey waar we het over hebben. Je moet een uitnodiging hebben om überhaupt de collectie te mogen aanschouwen, laat staan iets eruit kopen. De collectie lanceert in maart.