Je kunt nu gerust het circuit op met de Cupra Leon

Tenminste, wanneer één van de nieuwe pakketten voor de Cupra Leon “VZ CUP” heet, dan lijkt een wat meer circuit-achtige insteek het idee te zijn.

Het is alweer een paar jaar geleden dat SEAT haar snelle modellen in een nieuw merk stopte. Dat merk werd Cupra (officieel geschreven als CUPRA). Enerzijds best slim, want dan kun je zeggen dat je een waar sportmerk hebt. Toch is het vooral spul wat we kennen van de Volkswagen-groep met iets sportievere aankleding. Niks mis mee, maar dan kunnen we alvast een sportwagen met V12 van Cupra afschieten. In plaats daarvan krijgen we middenklasse auto’s met iets sportievere motoren en aankledingen.

Cupra Leon

Eén zo’n auto is de Cupra Leon. In Nederland een auto die krachtig én groen is, want wij krijgen hem alleen als de 245 pk sterke plug-in hybride versie. Wel mag je kiezen tussen vijfdeurs hatchback of stationwagon. De auto wordt niet perse gefacelift, maar Cupra voert een aantal veranderingen door waarmee de auto even wat meer ‘race-y’ wordt. Zodat jouw vijfdeurs hatchback of stationwagon nog beter wordt op het circuit. Logisch, toch?

VZ CUP

Dat doet Cupra door de toevoeging van het uitrustingsniveau “VZ CUP” aan de Cupra Leon. Een eerste verandering is nieuwe kuipstoelen. Deze zitten dieper waardoor je meer hoofdruimte hebt én lager (en volgens Cupra dus sportiever) zit. Een auto waarbij lager zitten een speerpunt is, je verwacht het niet in 2022.

Een paar kleine veranderingen aan het exterieur zijn spiegelkappen in koolstofvezel, nieuwe zijskirts en een kleine achterspoiler, ook al is die laatste niet beschikbaar voor de stationwagon-versie.

Remmen en vering

Maar is de Cupra Leon alleen wat meer opsmuk? Nee, je krijgt ook iets extra’s. De e-Hybrid variant is vanaf nu beschikbaar met nieuwe Brembo-remmen. Het gaat dan om vergrote remschijven (370 x 32 mm) die ook nog eens geperforeerd zijn. Ook krijg je iets grotere remklauwen mee. Qua vering wordt de auto 25 mm verlaagd, waarmee de zit nog lager wordt. Een flinke anti-crossover, de nieuwe Cupra Leon.

Er wordt nog niks gezegd over de productie en termijnen, dan wel prijzen, van de nieuwe Cupra Leon. De Cupra Leon start in zijn basistrum bij 43.990 euro in Nederland, met een meerprijs van 1.000 euro voor de stationwagon-versie. Verwacht de VZ CUP-versie wel iets boven dat bedrag.