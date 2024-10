Deze buitenbeentjes verschenen in augustus op kenteken

We gaan nog even kijk naar de exotische merken en modellen die in het RDW-register verschenen.

In verschillende voorgaande artikelen hebben we al gekeken naar allerlei leuke auto’s die in augustus een nieuw kenteken van de RDW hebben ontvangen. Het ging daarbij voornamelijk om de grote en bekende merken. Toch zijn er ook leuke ‘onbekende’ auto’s op kenteken gekomen.

Ariel Atom 4

Vorige maand hadden we het al over een Ariel Atom 3 die op Nederlands kenteken was gekomen. In augustus verscheen er opnieuw een Ariel op kenteken, maar deze keer gaat het om een Atom 4. Van dit model staat de teller ondertussen op drie stuks, een rode, een blauwe en als nieuwste aanwinst een oranje exemplaar. Deze heeft de fabriek pas eerder dit jaar verlaten en is op 1 april in een ander land geregistreerd voordat ze naar Nederland kwam.

Maybach 57 S

Met enige regelmaat worden Maybachs geregistreerd op een nieuw Nederlands kenteken, maar in bijna alle gevallen gaat het om de zeer luxe uitvoering van een Mercedes-Benz GLS of S-klasse. Maybach is echter ook tweemaal een losstaand automerk geweest, eerst in de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw en daarna in de periode van 1997 tot 2013. Natuurlijk was er toen ook een hele duidelijke link met Mercedes, maar het was wel een apart merk.

De auto’s uit die periode staan nog steeds bekend als zeer luxe en exclusief. Zo ook de Maybach 57 S die recent op Nederlands kenteken is gekomen, uitgevoerd met een zesliter V12 met 612 pk die ook lag in de Mercedes CL 65, S 65 en SL 65 AMG. De catalogusprijs van deze Maybach is niet vastgelegd door de RDW, maar denk daarbij aan ruim 6 ton. En dan hebben we het over de euro uit 2008, voor hetzelfde geld kocht je in die tijd ook een Rolls-Royce Phantom.

Moke

Ze zijn er echt: mensen met een klassieke Ferrari die ook een Mini Moke hebben. Twee extremen, maar in beide gevallen gaat het om echte liefhebbersauto’s.

De Mini Moke, uitgebracht onder merknamen zoals Austin, Morris en Leyland, was een soort buggy die oorspronkelijk ontworpen was voor het Engelse leger. Dat ging niet door omdat de auto te laag was en geen vierwielaandrijving had, maar de Moke werd daarna toch zeer populair in mondaine plaatsen zoals Cannes en Saint-Tropez, waar je ze nog steeds geregeld ziet rijden. Tussen 1964 en 1993 werden zo’n 50.000 exemplaren van de Moke gebouwd. En mocht je het nog niet weten, ‘Moke’ is Engelse slang voor ‘Ezel’.

In Nederland staan er zo’n 90 op kenteken en in augustus is daar voor het eerst ook een EV versie bijgekomen. De elektromotor levert zo’n 45 pk en de topsnelheid schijnt toch nog 100 km/u te zijn, maar de snelweg zou waarschijnlijk beter vermeden kunnen worden. Ook het prijskaartje is trouwens wel redelijk stevig: €33.571.

Mitsuoka Galue II

Een andere vreemde auto die in augustus op kenteken is gekomen, is een Mitsuoka Galue II uit 2002. Bij de RDW is dit exemplaar ondergebracht bij de merknaam Nissan, maar eigenlijk is het een apart merk. Zeven Mitsuoka’s staan geregistreerd in Nederland, waarvan twee onder de merknaam Mitsuoka en vijf onder de naam Nissan.

Daarvan zouden drie exemplaren van het type Viewt moeten zijn, een model dat gebaseerd is op de Nissan Micra en die een voorkant heeft die lijkt op een klassieke Jaguar Mk 2. Zeer apart, maar typisch Japans.

De andere exemplaren zijn van het type Galue, een wat luxere auto waarbij de ontwerper naar wat Engels en Amerikaanse auto’s heeft gekeken. De zwarte Galue II die in augustus op kenteken is verschenen, is gebaseerd op een Nissan Cedric Y34 en uitgerust met een drieliter V6 die 240 pk kan leveren.

Subaru Exiga

Opnieuw dook er een onbekende naam op in het RDW-register, de Subaru Exiga. Het betreft een MPV met zeven zitplaatsen die tussen 2008 en 2018 verkocht werd in Japan en in Australië. Motorisch waren er drie opties, een 2 liter met 149 pk, een 2 liter turbo met 225 pken een 2.5 liter die bedoeld was voor de Australische markt. Het zwarte exemplaar dat recent in Nederland is geregistreerd (dus de enige Exiga op gele platen) heeft de 2 liter turbo en kreeg vanuit de RDW een nieuwprijs mee van €34.104.

Wiesmann Roadster MF4 S

Het Duitse merk Wiesmann werd in 1988 opgericht door de broers Martin en Friedhelm Wiesmann. Dan weet je ook direct waar de ‘MF’ vandaan komt in de naamgeving van de verschillende types.

In 2009 werd in Genève de MF4 Roadster gepresenteerd. In vergelijk met de MF3 had de auto een langere wielbasis, twee cilinders meer en een compleet nieuw chassis. De MF4 was verkrijgbaar in drie versies: de MF4 met een atmosferische 4.8 liter V8 met 367 pk, de sportievere MF4 S met een 4.0 liter V8 die 420 pk opleverde en daartussen de MF4 T met twee turbo’s en 407 pk.

Van de MF4 S zijn in augustus twee exemplaren op Nederlands kenteken gekomen. Een donkerbruin exemplaar uit 2012 en een grijs exemplaar uit 2010.

Dit is een bijdrage van Edvar van Daalen