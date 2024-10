RS6 C8 met een kleurtje, wat kost dat?

We hebben een Audi RS6 C8 met een leuk kleurtje gevonden!

Zwart, grijs. Nog meer zwart. Nog meer grijs. De Audi RS6 C8 kan je in meerdere kleuren verkrijgen, toch lijkt het net of je enkel kunt kiezen uit zwart of grijs als je het aanbod op Marktplaats bekijkt. Als je ze in het wild tegenkomen zijn ze negen van de tien keer één van deze twee kleuren.

Dat moet vrolijker kunnen. En dat kan! Op Marktplaats staat namelijk een Audi RS6 Avant te koop van de C8-generatie met een kleurtje. De familiewagen is uitgevoerd in een blauwe kleur. Blauw staat fantastisch op elke generatie RS6. Dus ook op deze C8. Bovendien is dit niet zomaar een C8.

ABT Audi RS6 C8 in het blauw

De auto beschikt over het ABT-S pakket. Dat betekent dat de 4.0 liter V8 met twee turbo’s is opgevoerd naar 700 pk. Een winst van 100 paarden ten opzichte van standaard. Het koppel stijgt naar 880 Nm. Daarmee sprint zo’n RS6-S niet in 3,6 seconden naar de honderd maar in 3,3 seconden

Het kan nog gekker met het R-pakket. Dan gaat de power naar 740 pk en 950 Nm aan koppel. Op de sprint naar de honderd scheelt het slechts een tiende. Met die RS6-S kom je er ook wel.

ABT is rete populair in Nederland, het helpt mee dat de garantie behouden kan worden en dat dealers samenwerken met de Duitse tuner. Zo kan het dat je een auto uit 2022 onder je gat hebt en nog steeds fabrieksgarantie geniet. Overigens kan dat weer verschillen per auto. Het is maar net hoe de eerste eigenaar het heeft aangepakt. In het geval van deze blauwe Audi RS6 is in de advertentie het woord ‘garantie’ niet te vinden, dus altijd even dubbel checken!

Deze Audi RS6 Avant C8 in het blauw op Marktplaats heeft 34.612 kilometer gelopen. Naast de motorische tuning is de auto verlaagd, beschikt deze over een nieuw uitlaatsysteem en de velgen zijn eveneens van ABT. In het interieur laten de vloermatten en stoelen zien dat je met een RS6-S te maken hebt.

Al dat lekkers in een blauwe familieverpakking heeft een prijskaartje. Voor 209.950 euro mag jij je eigenaar noemen van deze blauwe Audi RS6 C8 Avant.