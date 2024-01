Breek! RDW erkent tóch BBB-kentekens, reeks afgebroken

De RDW blijkt toch ingegrepen te hebben bij de BBB-kentekenreeks, deze is namelijk niet compleet.

Het is de periode van de nieuwe kentekencombinaties. Voor aankomende zomer is bevestigd dat de kentekens van personenauto’s op zijn in de huidige combinatie (X-000-XX, of ‘sidecode 10′ voor intimi) en er een nieuwe combinatie voor de deur staat. Dit is sidecode 11, ofwel XXX-00-X. Dat weet je als je op hebt gelet, bedrijfswagens hebben die sidecode al een tijdje. Sterker nog: toen in 2021 werd ingevoerd dat landbouwvoertuigen een kenteken moeten hebben, begon de RDW bij sidecode 11 (met enkel beginletter T) en die was zo snel vol dat ze sidecode 12 al nodig hebben. Voor personenauto’s is dat nog verre toekomstmuziek, maar voor landbouwvoertuigen en dus bedrijfswagens geldt nou immers dat je met één beginletter sneller door de reeks bent. Vandaar dat deze altijd ietsje voorlopen op personenauto’s.

Sidecode 12

Goed, sidecode 12 (X-00-XXX) is dus los voor bedrijfswagens en daar kwam direct een probleem aan het licht. Het eerste kenteken, en dus de eerste 100, is V-XX-BBB. BBB, als in BoerenBurgerBeweging. En dat mag niet, de RDW heeft eerder al kentekens niet uitgegeven vanwege politieke partijen. Je wil immers geen partij kiezen, letterlijk. Zo zijn combinaties als VVD en PVV al beschermd. Zelfs LPF ga je niet vinden op kentekens! De faal met de reeks NSB-kentekens op VW Polo’s was ook niet het hoogtepunt van de RDW. Echt consequent is het niet altijd, zo liep Ruben met zijn Lexus IS gewoon de socialisten te sponsoren. Daar is nooit wat aan gedaan.

Toch afgebroken?

Afgelopen week berichtten we al over de onbedoelde politieke lading van de reeks BBB-kentekens, maar het lijkt erop dat de RDW toch de persen heeft gestopt. Jasper Verweij van kenteken.tv kwam er namelijk achter dat de reeks stopt na V-42-BBB. Van daaruit is verder gegaan met V-01-DBB. De BBB stond niet op de RDW-lijst van verboden combinaties, wellicht dat de RDW toch, zoals Jasper ook zegt, eieren voor het geld heeft gekozen. Het loopt immers storm rondom de nieuwe combinaties, dus waarschijnlijk stond de RDW te popelen om de eerste mensen van een kenteken te voorzien. Zonder na te denken over de bijwerkingen van BBB.

Landbouwvoertuigen

Het heeft er alle schijn van dat de RDW daarom alsnog de BBB als ‘verboden combinatie’ opschrijft, middenin de uitgifte van de 42 kentekens. Tsja, ze bestaan nu dus toch al. Het wordt echter nog leuker: dit besef was er nog niet toen sidecode 12 uitgegeven is voor landbouwvoertuigen. En zo zijn er al 99 landbouwvoertuigen -al vallen overige nuttige voertuigen zoals vorkheftrucks hier ook onder- met het kenteken BBB. Kijk, die mensen vinden het vast niet erg om te uiten dat ze fan zijn van BBB.

Kortom: precies 42 bedrijfswagens maken reclame voor een politieke partij, dus de schade is voor 58 procent beperkt. Zou het een extra waarde opleveren, een bedrijfswagen met BBB-kenteken verkopen?