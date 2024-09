Nieuw op kenteken: Ford GT, Radical en meer

We gaan nog even terug naar de RDW registraties van juli. Want daar vonden nog een paar hele leuke snoepjes.

In drie voorgaande artikelen hebben we al gekeken naar interessante Italiaanse, Engelse en Duitse auto’s die in juli op Nederlands kenteken zijn gezet. Toch zijn er bij de andere merken ook nog zeer leuke auto’s te vinden.

Ariel Atom 3

Ariel Motor Company Limited is een heel kleine autofabrikant gevestigd in Crewkerne, in het zuidwesten van Engeland. In 1991 werd het door Simon Saunders opgericht onder de naam Solocrest Ltd, maar in 1999 werd de naam omgetoverd in Ariel. Tegenwoordig zijn er ongeveer 30 medewerkers die zo’n 100 auto’s per jaar maken. En dan hebben we het eigenlijk maar over één model, de Ariel Atom, hoewel deze in de loop van tijd natuurlijk wel geëvolueerd is.

Tegenwoordig staan er 12 op Nederlands kenteken, waarbij er ééntje de platen in juli in ontvangst heeft mogen nemen. Het betreft een oranje Atom 3 uit 2010, uitgevoerd met een 2-liter Honda motor die zo’n 245 pk levert. Niet een heel hoog getal, maar wel indrukwekkend als je bedenkt dat het ledig gewicht slechts 497 kg is!

Dodge Viper GTS

Bij de RDW is men redelijk creatief geweest met de benamingen voor de Viper. Zo zien we de auto verschijnen als Dodge Viper, Chrysler Viper, Chrysler Dodge Viper en Daimler Chrysler Dodge Viper. Eigenlijk maakt het ook niet uit, het is dezelfde auto, waarbij Dodge voornamelijk in Amerika wordt gebruikt en Chrysler in Europa.

In juli is er weer eentje bijgekomen en daarmee staan er 93 stuks op gele platen. De laatste is een rood exemplaar uit 1999, dus van de tweede generatie. Tien cilinders met een totale inhoud van 7.989 cc en een vermogen van 458 pk!

Ford GT

Tussen de meer dan 4.000 Fords die in juli op kenteken zijn gekomen is het even zoeken naar wat interessante auto’s, maar een geregistreerde catalogusprijs van €894.650 en een vermogen van 630 pk valt natuurlijk wel op.

Het gaat om een witte Ford GT, met een datum eerste toelating uit juli 2024. Vers uit de fabriek dus? Dat kan eigenlijk niet, aangezien de productie voor Ford GT straatauto’s al een tijdje gestopt is. Verder onderzoek wijst uit dat het een Ford GT Heritage Edition is uit 2021, die blijkbaar nog niet eerder geregistreerd is geweest. En het blijkt ook een bekende te zijn, want herinneren jullie nog de witte Ford GT die in ontvangst werd genomen door de toen 90-jarige Henk Dekker? Juist, dat is de auto die nu dus een geel kenteken heeft ontvangen!

MG RX8

Sorry, bedoelt de RDW niet een Mazda RX-8? Nee, het gaat echt om een MG RX8 die in juli voorzien is van Nederlandse platen. Het betreft een auto die in 2022 gebouwd is en ook bekend staat onder de naam Roewe RX8. Beide merken zijn onderdeel van SAIC Motor.

De RX8 is een grote SUV die uitgevoerd is met een 2-liter motor die 224 pk levert en die gepresenteerd werd op de Beijing Auto Show. Onder de naam van MG werd de auto o.a. geleverd in het Midden-Oosten en in Mexico. En eentje staat er nu dus op gele platen.

Renault Symbioz

Foto: Van Mossel Renault Dacia Culemborg

In juli zijn ook de eerste twee exemplaren van de nieuwe Renault Symbioz op gele platen gezet. Deze auto vult het gat op tussen de Captur en de Austral (wij wisten ook niet dat daar een gat zat).

Radical RXC Turbo

Radical Motorsport is in 1997 opgericht door Mick Hyde en Phil Abbott en is gevestigd in het Engelse Peterborough. Door zo’n 140 medewerkers worden verschillende soorten raceauto’s gemaakt, de meesten alleen bedoeld voor op het circuit. Eén van de straatmodellen is de RXC Turbo, uitgevoerd met een 3.5 liter Ford V6 die zo’n 450 PK kan leveren. En dat met een ledig gewicht van slechts 1.048 kilo!

In juli is van dit model een oranje exemplaar uit 2015 geregistreerd en het is daarmee slechts één van de drie Radicals op Nederlands kenteken. De nieuwprijs van dit exemplaar was € 270.509, best wel wat centjes dus.

TVR Griffith

Op 1 augustus stonden er 463 TVR’s op gele platen. De meest recente aanvulling is een blauwe Griffith 500 uit 1998. Voorzien van een 5-liter V8 die 327 pk kan leveren, blijven het geweldig leuke auto’s om te zien en te rijden. Ook geïnteresseerd? Lees dan nog eens de special die we ooit over de Griffith 500 schreven.

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen

