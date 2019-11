Autoblog Gemist: de 4 video’s van deze week

Rijden met een Audi Q3, maar dan anders. Een aankoopadvies, feitjes over de Volkswagen T-Roc R en meer.

Maandag 11 november – Audi Q3 Sportback rijtest en video

De Audi Q3 Sportback is ‘een veel emotionelere Audi dan de reguliere Q3’ aldus Audi. Of dat waar is? We zochten het voor jullie uit. De video zie je hieronder, de rijtest lezen kan HIER.



Donderdag 15 november – Aankoopadvies: overleef de horrorfiles voor 15.000 euro

Het is november en dat betekent: files. In deze auto’s kom je enigszins comfortabel de file door binnen een budget van 15.000 euro.



Vrijdag 16 november – 9 dingen die je moet weten over de Volkswagen T-Roc R

In deze video brengen we je negen belangrijke feiten over de 300 pk sterke Volkswagen T-Roc R.



Zaterdag 17 november – Mijn Auto: BMW M140i (457 pk) van Sjoerd

De M135i en M140i zijn één van de leukste hot hatches die je kunt kopen. De auto’s zijn ook tamelijk eenvoudig te kietelen. Deze M140i van Autoblog-lezer Sjoerd is dan ook behoorlijk aangepakt, met meer dan 450 pk tot gevolg!