Officieel: deze auto lijkt te veel op de Range Rover Evoque

De Chinese kopieerders moeten hun inspiratie ergens anders vandaan halen.

Het is een lange geschiedenis, Chinezen en hun wens om onze Westerse auto’s daarheen te halen. Dat is momenteel goed gelukt, maar sommige auto’s zijn nog steeds enorm duur en dus niet bereikbaar voor ‘de gewone man’. Als je geen Range Rover kunt betalen, dan kun je settelen met een kleine crossover die je wél kunt betalen. Maar Chinese bedrijven zien een gat in de markt en kopieëren gewoon onze westerse producten. Dat begon met de Shuanghuan S-CEO, een auto die verdacht veel lijkt op de BMW X5 (E53). BMW was woedend en nam de zaak mee naar de rechtbank.

Nou zijn genoeg Chinese merken bezig om ondertussen zelf auto’s te ontwerpen, maar ook de copycats zijn er nog. Wat te denken van de Urus voor de gewone man, of het veel bekendere voorbeeld: de Landwind X7. Als je even knijpt met je ogen lijkt de auto wel verdacht veel op een Range Rover Evoque. JLR was al even ziedend als BMW, zelfs al lijkt de nieuwe X7 al een stuk minder op de Evoque.

Jaguar Land Rover sleepte de Chinezen voor de rechter in China zelf, waar de Beijing Chaoyang District Court (de plaatselijke rechtbank) heeft bepaald dat de auto’s inderdaad teveel overeenkomsten vertonen. Op in ieder geval vijf punten zijn de auto’s niet te onderscheiden en dat kan verwarring veroorzaken bij de consument. Nou zijn we niet altijd fan van grote autoconcerns die te hoog van de toren blazen, maar je kunt de frustratie bij de designstudio van JLR begrijpen als je kijkt naar de X7. Victoria, eh, Gerry heeft hier jaren over gedaan, Landwind hoefde alleen maar even wat jongens naar de beursvloer van Genève te sturen. Oneerlijk!

Goed, alles terzijde, vanuit een copyright-perspectief is de zet heel begrijpelijk. Mocht je trouwens in China wonen en een X7 bezitten, kijk dan extra goed uit je doppen, dit om ongemakkelijke taferelen te voorkomen. Alhoewel, een crash met twee auto’s die uitgesproken identiek zijn, in dezelfde uitvoering, met dezelfde kleur: daar zit ook een luchtje aan. Tsjonge, China, wat zorgen die copycats voor bijzondere situaties. Wij snappen het ook allemaal niet meer.