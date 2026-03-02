Deze Chinese merken claimen onterecht verkooptitel in Nederland

De nieuwe Chinese merken verkopen samen honderden auto’s per maand in Nederland. Maar…

De Chinese automerken Omoda en Jaecoo hebben een sterke start gemaakt in Nederland. Volgens recente verkoopcijfers zijn de twee merken samen momenteel de bestverkopende Chinese automerken van het land. Tenminste, dat claimt het Chinese moederbedrijf Chery zelf. En hoewel er technisch wat voor te zeggen valt, zit er wel een klein luchtje aan.

Sterke start van 2026

Laten we beginnen met de cijfers. De eerste maanden van 2026 verliepen niet slecht voor moederbedrijf Chery. In januari werden 414 auto’s geregistreerd, gevolgd door 398 bestellingen in februari. Met die aantallen zitten Omoda en Jaecoo samen al snel rond de 400 verkochte auto’s per maand. Voor merken die nog niet zo lang in Nederland zijn, zijn dat geen slechte cijfers.

Vooral de Jaecoo 7 SHS-P verkoopt als een jekko. In de eerste twee maanden van 2026 zijn 546 exemplaren van deze plug-in hybride geregistreerd. De Jaecoo 5 doet het daarentegen flink minder met slechts 45 stuks. Ook de Omoda 5 doet het leuk met 119 verkochte auto’s terwijl de 9 het met 102 stuks moet doen. In totaal goed voor 812 verkochte Chery’s.

Twee merken, één moederbedrijf

En daar wringt de schoen, want als je Omoda en Jaecoo bij elkaar optelt en onder de de noemer Chery hangt, dan klopt het de claim van de Chinese autofabrikant technisch gezien. Maar we hebben het hier toch echt over twee losse merken. Dat maakt de claim simpelweg niet waar. Vergelijk het met wanneer Volkswagen, Audi, Skoda en Seat hun verkoopcijfers bij elkaar gooien en dat vervolgens als één merk presenteren en claimen dat ze beter verkopen dan alleen BYD.

Natuurlijk zijn de verkoopresultaten noemenswaardig. In vergelijking met andere, meer gevestigde merken zoals BYD, dat 686 auto’s op naam wist te zetten in de eerste twee maanden van het jaar, kan je best stellen dat vooral Jaecoo (met 591 tennaamstellingen) niets te klagen heeft.

Aan de andere kant gaat het met Omoda minder lekker. In de eerste twee maanden van 2026 werden er 221 Omoda’s op naam gezet. Precies 200 minder dan wat het Chinese Leapmotor wist te verkopen.