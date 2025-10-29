Kijk, hier is de Omoda 3 die nu 4 heet

De ontwerpers van de gloednieuwe Omoda 4 zochten hun inspiratie bij de bliksem, cyber-mecha en ruimteschepen. En volgend jaar kun je zelf met dit Chinese ruimteschip op pad.

Je kunt beter te veel merken hebben dan te weinig, lijkt het motto bij Chinese autobouwers. Daarmee willen ze wellicht het overweldigende succes van Stellantis kopiëren. Afgelopen week waren we te gast bij autobouwer Chery, die sinds vorige maand actief is in Nederland met het dubbelmerk Omoda & Jaecoo.

Hoewel de merken continu in één adem worden genoemd, hebben we verschillende modellen. Omoda voert op dit moment de 9 SHS, die verkrijgbaar is vanaf 52.900 euro. Jaecoo levert op dit moment de 7 SHS. Je had ze op straat tegen kunnen komen, want er zijn tot nu toe zo’n 350 exemplaren op kenteken gezet.

Daarmee is het merk alvast succesvoller dan een nieuwkomer als Vinfast. Uiteraard kan de kachel bij de achttien dealers van het merk echter niet roken van slechts twee modellen. In de komende tijd kun je daarom méér modellen verwachten.

Binnenkort een elektrische crossover

Allereerst is er de Omoda 5, een EV met 204 pk en een actieradius van 430 kilometer. Het model staat nog niet vermeld op de website van Omoda & Jaecoo, maar er staan er al een kleine dertig op kenteken in Nederland.

Volgende maand organiseert het merk in Nederland een preview waarbij onder meer de Omoda 5 wordt getoond, maar in China deden we al een klein rondje. Dat was te klein voor een definitief oordeel, maar de eerste indruk was zeker niet verkeerd — al helemaal niet als je in in je achterhoofd houdt dat deze auto aangeboden wordt vanaf een kleine 37 duizend euro. Verder wordt binnenkort de Omoda 7 aan het gamma toegevoegd, evenals de Jaecoo 7 SHS (waarbij die afkorting staat voor Super Hybrid System).

Omoda 4 in 2026 in Nederland

Volgend jaar voegt Omoda de 4 toe aan het programma, die eerder werd voorgesteld als concept car onder de naam 3. Auto’s bouwen lukt ze aardig, maar in heldere naamgeving blinkt het merk nog niet uit: Omoda & Jaecoo verkoopt de Omoda 3 binnenkort als 4. Je hebt nog even de tijd om eraan te wennen, want het model is pas volgend jaar in Nederland verkrijgbaar.

De 4 is gericht op een jonger publiek en daarom wilde het merk een auto ontwerpen die ‘anders dan anders’ is. De inspiratie werd gezocht bij bliksem, straaljagers, cyber-mecha en ruimteschepen. We verzinnen dit niet, het werd vermeld in de inspiratie. Als je veel gedronken hebt en door je oogharen kijkt, zou je er zelfs een toefje Lamborghini Urus in kunnen zien.

“We wilden iets spannenders creëren dan de steeds alledaagser wordende ontwerpen, die de huidige markt domineren,” had designchef Arturo Arino erover te vertellen. “Zelfs als dat betekent dat de styling niet iedereen zal aanspreken. Het jeugdige perspectief van ons ontwerpteam zie je duidelijk terug in deze futuristische crossover.”

Motoren en specs nog onbekend

De vraag is nu: wat is het precies? De informatie die het merk deelde was bijzonder schaars, ook in het persbericht dat later kwam. Dit is wat we in China te horen kregen: de 4 is ongeveer 4,40 meter lang en wordt aangeboden met benzinemotoren, als hybride, plug-in hybride en volledig elektrisch. Welke varianten naar Europa komen is nog niet bekend, maar het lijkt een veilige aanname dat de hybride- en elektrische varianten de meeste kans maken.

Chinese hot hatch

Tijdens een ander event toonde Omoda ook al direct een hetere versie van de 4, die de naam Ultra meekrijgt. Hierover vertelde het merk zo mogelijk nog minder dan over de reguliere 4, dus we moeten het doen met wat we zien: gele lak (Electric Yellow), gele remklauwen, een licht overdreven achterspoiler, een splitter onder de voorbumper, spiegels in carbonlook en een setje andere wielen.

Of de naam van de kleur iets zegt over de aandrijving kon of wilde nog niemand ons vertellen. Volgens niet bevestigde geruchten is de Ultra echter niet zo heet als zijn naam suggereert: een 1,5 liter benzinemotor (143 pk) zou gecombineerd zijn met een elektromotor (204 pk) en daarmee een systeemvermogen van een nogal magere 225 pk hebben.