Chinese merken worden steeds meer geaccepteerd

Het is toch gewoon een kwestie van wennen.

Chinese automerken zijn nog steeds een beetje controversieel. Dat is niet alleen een kwestie van ‘wat de boer niet kent dat eet hij niet’, er zijn ook principiële redenen om de Chinese economie niet te willen steunen. Al moet je dan natuurlijk wel consequent zijn, en ook geen andere ‘Made in China’-producten kopen.

Goed, er is nu een onderzoek uitgevoerd om te kijken hoe het gesteld is met de acceptatie van Chinese auto’s in Europa. Daarvoor zijn mensen in verschillende landen ondervraagd, waaronder Nederland en België.

Wat blijkt? De acceptatie van Chinese auto’s neemt in een rap tempo toe. 38% van de respondenten staat méér open voor Chinese EV’s dan een jaar geleden. Onder de mensen die al een EV rijden lag dit percentage op 53%. Er was ook een deel dat juist minder open staat voor Chinese auto’s (17%), maar er is dus een stijgende lijn.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van eh… Zeekr. Het onderzoek is dus niet geheel onafhankelijk. Het kan dus zijn dat minder welgevallige resultaten niet gedeeld zijn. Maar daar hebben we verder geen inzicht in, we moeten afgaan op een persbericht.

Dat gezegd hebbende: het is wel logisch dat de acceptatie van Chinese auto’s toeneemt. Hoe meer we blootgesteld worden aan Chinese auto’s, hoe normaler het wordt. Zo simpel is het.

Dat mensen in een enquête positiever zijn over Chinese auto’s is leuk, maar wat uiteindelijk telt zijn de harde verkoopcijfers. Ook daar zien we een stijgende lijn. Het marktaandeel van Chinese merken in Europa is bijna verdubbeld ten opzichte van een jaar geleden. Gezamenlijk hebben ze een marktaandeel van 5,1%. Mercedes heeft alsnog meer marktaandeel dan al deze merken samen, maar toch…

Foto: Xpeng G6, gespot door @Maurice16