W12 Bentley met extreme kilometerstand staat nu op Marktplaats!

De grote vraag is: wat moet deze auto nog kosten?

Kennen jullie het verhaal nog van de Belg die enorm veel kilometers maakte in zijn Bentley? Nee, dat is geen mop. In november bereikte een Belgische Bentley-rijder de indrukwekkende mijlpaal van 300.000 kilometer, nadat hij de auto in 2019 had gekocht. Deze kilometerstand is tamelijk uitzonderlijk voor zo’n jonge Continental GT.

Marktplaats

Na dik 300.000 kilometer vond de eigenaar dat het toch tijd werd voor wat anders. We hebben de Bentley namelijk gevonden op Marktplaats. En de eigenaar? Die rijdt nu vrolijk verder in een andere Continental GT W12, deze keer de Speed.

Gezien het nummer 9 in de grille waren we in de veronderstelling dat dit een Number 9 Edition was. Dit wordt echter nergens vermeld in de advertentie en de specifieke details in het interieur ontbreken. Dus we stand corrected: het is waarschijnlijk toch geen Number 9 Edition. Wat de donkergroene kleur overigens niet minder fraai maakt.

W12

De eigenaar had natuurlijk voor de V8 kunnen kiezen, maar deze kilometervreter hanteert het motto ‘Als je het doet, dan moet je het goed doen’. De beste man koos dus voor de W12. Hij heeft meer dan 300.000 kilometer lang kunnen profiteren van de zijdezachte loop en enorme hoeveelheid koppel (900 Nm).

Sinds november heeft de auto niet stilgestaan, want inmiddels staat er 312.994 kilometer op de teller. Er zullen heel weinig Continentals van deze generatie zijn met een hogere kilometerstand. Wij hebben ze in ieder geval niet kunnen vinden.

Wat kost ‘ie?

Dan komen we nu bij de hamvraag: wat moet een Continental GT met zo’n hoge kilometerstand nog kosten…? Dat valt vies tegen: de verkoper op Marktplaats wil er €119.900 (!) voor hebben. De auto ziet er nog netjes uit, maar die vraagprijs lijkt ons heel erg optimistisch. Voor 140 mille heb je namelijk een exemplaar met een derde van de kilometers…