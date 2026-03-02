Ja, foutste ja. Want dat is het stiekem wel een beetje.

De afgelopen jaren zag je ze steeds vaker, voetballers, rijke dropshippers in Dubai of Amerikaanse rappers in een auto van het ooit meest luxe en beschaafde merk ter wereld. Rolls Royce inderdaad. Maar dat elegante en ingetogene is er wel een beetje vanaf. Vanwege het nog niet genoemde submerk…

Want tien jaar geleden kwam Rolls-Royce met Black Badge. Da’s geen compleet nieuw model, maar een andere uitvoering van bestaande modellen. Donkere accenten, minder glans, meer zwart. Het idee was om een andere kant van het merk te laten zien. Een wat jeugdiger kant.

En volgens Rolls Royce bestaat zo’n jeugdige kant uit een zwarte grille, donkere velgen en gepersonaliseerde details in het interieur. Ook technisch werd er wat gesleuteld. Meer vermogen, een directer gaspedaal, net wat minder afstandelijk. Het blijft een Rolls-Royce, maar dan een beetje fouter, is samengevat zo ongeveer de conclusie..

Het foutste submerk ter wereld bestaat 10 jaar

In die tien jaar zijn meerdere modellen als Black Badge geleverd, waaronder de Wraith, Ghost en Cullinan. Op de Phantom na dus allemaal, kunnen we ook zeggen.

De doelgroep is dus vanzelfsprekend anders dan bij de normale uitvoeringen. Black Badge wordt vaak gekozen door jongere kopers. Je weet wel, voetballers, influencers en rappers dus. Die willen geen beschaafde automobiel, maar juist een gepimpt apparaat zodat ze op Insta kunnen laten zien hoeveel geld ze hebben.

We kunnen met recht zeggen dat het een win-win situatie is gebleken. Niet alleen voor de jeugdige rijkaard, maar ook voor RR-eigenaar BMW. Want inmiddels is ongeveer de helft van de verkochte auto’s uitgerust als Black Badge. En die hadden ze zonder dat label dus nooit verkocht.

Dus, gefeliciteerd met jullie jubileum Rolls Royce! Als jullie er ooit een weggeven als relatiegeschenk, houden wij ons aanbevolen.

Als we maar wel een tankpas krijgen…