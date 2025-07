Nederland is wéér twee Chinese merken rijker

Maar dit keer zijn het geen pure EV-merken.

Het houdt niet op, niet vanzelf… De Chinezen blijven ons maar bestoken met nieuwe automerken. Nu komen er weer twee nieuwe merken bij in één keer. Dit wisten we al een tijdje, maar het wordt nu concreet. De dealers zijn namelijk bekend.

Het betreft de merken Omoda en Jaecoo. Over Omoda is nog wat gedoe geweest, maar die naam mogen ze dus gewoon voeren. Omoda en Jaecoo zijn van hetzelfde laken een pak, want de merken zijn allebei van Chery, hebben dezelfde CEO en worden bij dezelfde dealers verkocht. Saillant detail: in China worden deze merken juist niet verkocht.

Je kunt natuurlijk de vraag stellen: had dit niet gewoon één merk kunnen zijn? Maar ja, de Chinezen hanteren het motto ‘Je kunt nooit genoeg merken hebben’. Het verschil tussen Omoda en Jaecoo zit ‘m vooral in het design.

Omoda 5 EV Omoda 9 SHS

Vanaf medio augustus kun je bij de eerste zes dealers terecht in Nederland. Dit zijn Haaima, Virena, Wassink, Auto Versteeg Buurman, Wittebrug en Dekker Autogroep. Er lopen nog gesprekken met andere dealers. Het is de bedoeling dat de auto’s in het najaar op twintig locaties te krijgen zijn.

Bij Chinese auto’s ga je er automatisch vanuit dat het A) een cross-over is en B) een EV. Het eerste klopt, het tweede niet altijd. Op dit moment bieden Omoda en Jaecoo drie modellen aan, waarvan één EV en twee hybrides.

De goedkoopste van het stel is de Omoda 5 EV, met 204 pk en 340 kilometer range. Daarna volgt de Jaecoo 7 SHS, die een stuk vierkanter en robuuster oogt. Dit is een PHEV met een 1.5 driepitter en een elektrisch bereik van 90 kilometer. Dan is er nog de Omoda 9 SHS, eveneens een PHEV, maar dan met 145 kilometer elektrische range.

Hieronder de prijzen op een rij:

Omoda 5 EV: €36.290

Jaecoo 7 SHS: €37.900

Omoda 9 SHS: €52.900

Toegegeven: de Omoda 5 en de Jaecoo 7 zijn best scherp geprijsd vergeleken met de concurrentie. Of dat genoeg gaat zijn voor een succes in Nederland? Dat gaan we vanaf volgende maand zien.