De lekkerste 5 serie is niet de M5 #test

Dit is misschien wel de leukste BMW 5-serie van dit moment.

Niet de i5. Niet de 530e. En zelfs niet per se de M5. Dit is de BMW 550e xDrive – de plug-in hybride met de juiste motor. Onder de kap ligt namelijk gewoon de B58 zes-in-lijn, drie liter groot, gecombineerd met een elektromotor van 197 pk. Samen goed voor 489 pk en 700 Nm. Dat is serieus tempo. 0-100 km/u gaat in 4,3 seconden en hij loopt gewoon door tot 250 km/u.