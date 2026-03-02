Tesla adviseert: laad je EV zo min mogelijk op bij een Tesla Supercharger!

En met een goede reden.

Waar we voorheen enkel de term supercharger gebruikte voor een luchtpomp die voor extra vermogen uit een verbrandingsmotor zorgt, komt het woord nu vaker voor in combinatie met Tesla. Musk heeft zo zijn snellader genoemd. Je zou dus zeggen dat Tesla graag wil dat je gaat opladen via zo’n Supercharger. Het tegenovergestelde blijkt waar.

Het zit zo: Tesla deelt in de handleiding van de Model Y wat adviezen om de levensduur van je batterij te verlengen. Als je weet dat zo’n 85 procent van de waarde van je EV in de batterij zit, dan weet je hoe belangrijk het is om zorgvuldig met de accu om te gaan.

Tesla geeft bijvoorbeeld de tip om doorgaans tot 80 procent op te laden en niet hoger. ”Bewaar 100 procent voor de momenten waarop je een lange rit voor de boeg hebt”, lezen we. Je kunt via de oplaadinstellingen ervoor zorgen dat de oplaadcyclus stopt bij 80 procent. Daarnaast moet je regelmatig opladen: ”Wachten tot het batterijniveau laag is, kan de batterij op de langere termijn belasten.”

Skip de Supercharger als het kan!

Vervolgens lezen we: ”Laad zoveel mogelijk op via niveau 1 of niveau 2 (bijvoorbeeld via een stopcontact of een Tesla-wandlader). Gebruik Supercharging alleen voor lange ritten of roadtrips.” Hiermee doelt Tesla dus op de schade die snelladen kan aanbrengen aan de EV-batterij. Dus ook je laadstops bij Ionity en Fastned kun je beter tot een minimum beperken volgens Tesla. Kortom, Musk wil jou en je batterij alleen maar een dienst bewijzen door niet altijd langs de Supercharger te gaan.

Nog wat tips nodig? Zorg ervoor dat je batterij niet langere tijd 0 of 100 procent is. Het beste is ook om een minimum laadniveau in te stellen van 50 procent als je je Tesla langere tijd niet gaat gebruiken. Waar mogelijk hou je de EV ingeplugd zoals een Duitse Ora-rijder ook had bedacht.

Via X / Nic Cruz Patane