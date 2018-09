Deze controversiële TV-serie was bizar en toch briljant

Tijd om nieuw leven in te blazen?

We gaan terug in de tijd, naar het jaar 1997. In Rusland zaten miljoenen kijkers aan de buis gekluisterd als The Intercept te zien was. Het concept van de tv-serie was tamelijk bizar. Het is niet voor te stellen dat een dergelijke serie anno 2018 nog mogelijk is.

The Intercept was een auto gerelateerde spelshow. Deelnemers kregen de sleutels van een auto, die als gestolen was opgegeven bij de politie. Ze moesten met deze auto door Moskou rijden en ontsnappen aan de politie. Als de deelnemer het voor elkaar kreeg om binnen 35 minuten van de politie te ontkomen, dan mochten ze de auto houden. De serie was een succes in jaren negentig op de Russische televisie. In de hoogtijdagen keken ongeveer 60 miljoen mensen naar een aflevering op de beeldbuis.

Het blijft natuurlijk TV en het concept had zo enkele voorwaarden. De politie was onderdeel van The Intercept. Ze wisten van de ‘gestolen auto’ af en dat het hier om een tv opname ging. Daarnaast mochten de deelnemers niet als een losgeslagen Yuri door de straten van Moskou scheuren. De verkeersregels moesten gerespecteerd worden. Een rood verkeerslicht negeren was bijvoorbeeld niet toegestaan. Bovendien hadden de auto’s een GPS-tracker aan boord, zodat de politie de ‘verdachte’ niet snel uit het oog kon verliezen.

De televisieserie had dan ook een maatschappelijk doel. De makers en de politie hoopten dat The Intercept mensen aan het denken zou zetten. In die tijd kampte Rusland met enorme aantallen autodiefstallen. De hoop was dat deze diefstallen door de komst van de serie zouden afnemen, omdat deelnemers er vaak niet in slaagden om daadwerkelijk aan de politie te ontkomen.

Ondanks de populariteit van The Intercept namen de autodiefstallen in Rusland niet af. Helaas werd de stekker al gauw uit de serie getrokken. The Intercept was tot maart 1998 op de Russische televisie te zien. Alle afleveringen staan vandaag de dag op YouTube, check een aflevering hieronder om een indruk te krijgen.