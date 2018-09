50+ Ferrari’s verwoest door orkaan Jebi

De natuur kan allesverwoestend zijn.

Met een verwoestende factor werd Japan vorige week opgeschrikt door orkaan Jebi. De orkaan deed ook Rokko Island aan. Dit kunstmatige eiland in Kobe draait vooral om entertainment. Er zijn onder meer hotels, een amusement park én een Ferrari dealer.

De orkaan nam enorm veel water met zich mee en de Ferrari dealer kreeg een flinke klap te verwerken. Bijna alle aanwezige auto’s raakten beschadigd en zijn nu rijp voor de sloop. 51 van de 53 Ferrari’s werden door Jebi verwoest. Medewerkers van de dealer hadden uit voorzorg al zandzakken geplaatst voor de showroom, maar dit mocht niet baten. De kracht van Jebi was velen malen sterker dan de medewerkers hadden voorzien. Het gaat om zowel nieuwe auto’s in de showroom, als om Ferrari’s van klanten die de auto op dat moment in onderhoud hadden.

De geschatte schade voor de dealer komt uit op negen miljoen dollar. Uiteraard is dit verzekeringswerk, maar dit neemt niet weg dat de dealer dit financieel gaat voelen. De showroom is flink beschadigd en zal opgeknapt moeten worden. De Ferrari dealer zal voor een periode niet in staat zijn om auto’s te verkopen.

Ferrari is met negen dealers gevestigd in Japan. Auto Cavallino Kobe, zoals de dealer heet, was verantwoordelijk voor de verkopen in de regio van Kobe. Klanten moeten nu uitwijken naar Osaka, een stad zo’n 40 kilometer verderop. Ook hier heeft de Italiaanse autofabrikant een officiële dealer zitten. (via Blicnews)





De dealer in betere tijden. Fotocredit: Google Streetview