Zo ziet de Mercedes-familie eruit met EQ-gezicht

Photoshop, the gift that keeps on giving.

Nu Mercedes na lang wachten eindelijk de doeken heeft getrokken van haar eerste volledig elektrische auto, hebben we een redelijk beeld bij de EQ-lijn. Mercedes heeft wel degelijk meer EV’s in de pijplijn zitten, maar voorlopig moeten we het doen met de EQC. Althans, dankzij de kracht van het internet krijgen we nu alsnog een idee van hoe toekomstige EQ-modellen eruit kunnen komen te zien.

In het specifiek moeten we Kleber Silva bedanken voor zijn inzet. De Braziliaan is de afgelopen dagen druk in de weer geweest in Photoshop, om de wereld een kijk te bieden op de toekomst. Silva heeft het ontwerp van de EQC overgenomen en laat deze terugkomen op een aantal modellen van Mercedes. Van de GLS tot de A-Klasse (rijtest), ieder krijgen ze de EQ-stijl.

Hoewel we momenteel alleen bevestiging hebben dat het vlaggenschip van de EQ-lijn de EQS wordt, weten we verder weinig over andere modellen. Dat gezegd hebbende ligt het in de lijn der verwachting dat Mercedes een tal van volledig elektrische auto’s op de markt zal brengen, die in zekere zin gebaseerd zullen zijn op bestaande modellen.

In de gallerij zien we niet alleen volledig elektrische varianten van de X- en A-Klasse, maar ook de EV-versie van de E 63 AMG, de C-Klasse en de GLS.