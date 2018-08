Op deze datum keert Fifth Gear terug op TV!

Zal het een kans van slagen hebben?

Wie geen flauwe televisie wenst, maar wel op Brits-minded autoreviews zit te wachten kon bij Fifth Gear terecht. De ietwat serieuzere tegenhanger van andere bekende autoshows zoals Top Gear en, tegenwoordig, The Grand Tour.

Door de jaren verhuisde Fifth Gear geregeld van kanaal. De vijfde versnelling was eerst op Channel Five te zien en later ging het autoprogramma verder op Discovery. In 2016 werd bekend dat het programma ging stoppen. De presentatoren gingen een eigen weg, zo was Tiff Needell een maand geleden nog te zien toen hij een race-versie van de Tesla Model S ging testen.

Ik had eerlijk gezegd nooit verwacht dat Fifth Gear een terugkeer zou maken, maar niets is minder waar. Het autoprogramma komt terug en weer op een nieuw kanaal. Over een maand is Fifth Gear Series 24 te zien op Quest, een kanaal van Discovery.

De cast bestaat zoals vanouds uit Tiff Needell, Jason Plato, Vicki Butler-Henderson en Jonny Smith. Nieuw toegevoegd aan de cast van presentatoren is voormalig F1-coureur Karun Chandhok. In deze nieuwe serie komen onder meer tests aanbod met een Alfa Romeo Guilia Quadrifoglio, Audi S5 Coupe, Bentley Continental GT en de BMW M2. Fifth Gear is in het Verenigd Koninkrijk vanaf 6 september te zien op Quest.