911 Classic Club Coupé: nu helemaal officieel!

Wij willen allemaal een 911 Classic Club Coupé. Helaas bouwt Porsche er niet voldoende.

De Porsche 911 is een van de meest iconische auto’s op deze aardbol. Een unieke layout, met de motor achterin. Ook is er een redelijk uniek motortype (ja, er zijn Subaru Legacy-eigenaren met een zescilinder boxer).

Een van de beste manieren om in te stappen in de wereld van de 911, is de Porsche 996. Dit is niet de meest geliefde 911, maar wel een heel erg gave. Natuurlijk, de 993 had een luchtgekoelde motor voor het betere fauchen. Maar tussen de 993 en 996 lijkt nog een generatie tussen te zitten, zo groot is het verschil.

Projecten

Dat je van de 996 iets heel erg moois kunt maken, is evident. Er zijn al bijzonder veel gave 996-projecten geweest en er zullen er nog een paar bijkomen in de toekomst. Deze 911 Classic Club Coupé is een wel heel erg bijzondere. Alles over deze 996 Classic Club Coupe hadden we al behandeld op Autoblog.

De auto is nu ook officieel door Porsche ‘onthuld’. Is er veel nieuws te melden ten opzichte van vorige keer? Nee, eigenlijk niets. Waarom dan toch een compleet artikel? Simpel, Porsche gaf een enorme hoeveelheid foto’s mee die wij jullie niet willen onthouden.

Fabrieksnieuw

Het is natuurlijk een enorm gaaf project. Een fabrikant die meehelpt om een occasion eventjes helemaal fabrieksnieuw te maken. Inderdaad, bijna precies als dat Wouter met zijn 996 heeft gedaan.

Bij Porsche gingen ze echter ietsje verder met fabrieksnieuw. De 996 ging namelijk terug naar de fabriek en werd daar helemaal gerestaureerd. Alle onderdelen zijn dan ook upgrades.

Zo is de motor een 3.6 Mezger uit de GT3 (van het tweede type), dus met 381 pk. Ook het chassis is afkomstig van de tweede generatie 996 GT3, evenals de remmen.

Wielen Porsche 911 Classic Club Coupé

De wielen lijken niet alleen op Fuchs-wielen, ze het zijn ook door Otto Fuchs GmbH gesmede velgen! De voorbumper is afkomstig van een 996 GT3 type 1. Bijzonder is de ducktail-spoiler en het ‘Double Bubble’-dak. Met name dat dak is bijzonder, want daar is serieus veel moeite voor gedaan.

Het mooie is dat ze het daar niet bij hebben gelaten. Ook het interieur is helemaal aangepast. De Houndstooth-bekleding is retro en tijdloos tegelijk. Net als de Porsche van Wouter heeft deze 996 Club Coupé het grote infotainment scherm met Apple CarPlay-applicatie.

