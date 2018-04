Dit zijn de elf grootste Chinese automerken

Big in Japan China.

Auto China draait op volle toeren en de producten die gepresenteerd worden zien er volwassener uit dan ooit. Koppel dat aan de invloed van Geely/Li Shufu op Volvo en Mercedes en het is duidelijk: binnen afzienbare tijd worden we overspoeld door een tsunami van Chinees staal. Voor mensen die wel trek hebben in veel voor weinig is dat wellicht goed nieuws, hoewel we de prijsontwikkeling van de Chinese auto’s nog maar moeten afwachten. Maar is er voor ons autoliefhebbers ook een goede reden om blij te worden van de Chinese invasie? Bij deze een blik op de grootste automerken van China (cijfers 2017 via autocar):

P11: FAW, opgericht in 1953, hoofdkwartier Changchun, 191.179 units:



FAW is de vroegste Chinese autofabrikant en het bedrijf achter Hongqi, dat we onlangs nog besproken in verband met de Chinese staatslimo’s. Het concern behoort toe tot de Chinese ‘grote vier’ onder de autofabrikanten, samen met SAIC Motor, Dongfeng en Chang’an. Dat ligt in het geval van FAW echter niet aan de verkopen onder de eigen merknaam, maar vooral doordat er veel auto’s in licentie gebouwd worden voor andere merken, met name van de VAG Group, maar ook van Mazda, Toyota en GM.

P10: JAC Motors, opgericht 1964, hoofdkwartier Hefei, 219.651 units



Startte ooit als een fabrikant van lichte bedrijfswagens en maakte vanaf 2001 de Hyundai H1 in licentie. Van het rode regiem mag het bedrijf sinds 2007 ook personenauto’s maken. Nu maken ze onder andere een auto die ontworpen is door dezelfde mannen die ook de Peugeot 406 coupé en verschillende Ferrari’s tekenden, namelijk de hierboven afgebeelde Tojoy.

P9: Zotye, opgericht in 1968, hoofdkwartier Nanchang, 311.266 units



Was tot 2005 ‘slechts’ een fabrikant van onderdelen, toen het de rechten kocht om de Daihatsu Terios te bouwen. Sindsdien is het merk opgeklommen naar het fabriceren van onder andere de SR9, een fameuze Porsche Macan-kloon.

P8: BYD, opgericht in 2003, hoofdkwartier Xi’an, 403.496 units



Een acroniem voor Build Your Dreams die startte als een fabrikant van batterijen. Dankzij een joint venture met Mercedes bouwt het bedrijf de Denza, gebaseerd op de B-Klasse. Inmiddels bouwen ze echter ook een aantal volwassen aandoende SUV’s.

P7: Chery, opgericht in 1997, hoofdkwartier Wuhu, 455.718 units



Zoals veel Chinese merken ontstaan uit een plannetje van de staat. In 1999 kwam de eerste auto op de markt. Chery is ook betrokken bij Qoros, dat bedoeld is/was om de Europese markt te veroveren. In 2009 verkocht het merk al ooit meer dan 500.000 auto’s. Sinds 2012 hebben ze een deal met Tata om Jaguars en Land Rovers te produceren voor de eigen markt.

P6: GAC, opgericht in 1997, hoofdkwartier Guangzhou, 508.209 units



Guangzhou Automobile Group verkoopt auto’s onder eigen naam en onder de namen Trumpchi, Gonnow en Changfeng. Het heeft een joint venture met NIO, dat je wellicht nog kent van die supersnelle elektro-sporter op de ‘Ring. Daarnaast zijn er ook joint ventures met FCA (Fiat-Chrysler), Honda, Isuzu, Mitsubishi and Toyota.

P5: SAIC, opgericht in 1955, hoofdkwartier Shanghai, 553.242 units



Shanghai Automotive Industry Corporation is onderdeel van ‘de grote vier’ en een van de eerste autofabrikanten van China. De eerste auto kwam in 1958 op de markt en heette de Fenghuang, die later bekend werd als de Shanghai SH760. Deze auto baseerde op de Mercedes 220S, maar de voor- en achterkant waren qua looks geïnspireerd op de Plymouth Belvedere. De auto was met name bedoeld voor onderknuppels bij de overheid die niet belangrijk geacht werden om een Hongqi met chauffeur te krijgen. Vandaag scheurt het merk verder met MG’s.

P4: BAIC, opgericht in 1958, hoofdkwartier in Peking, 566.856 units



Beijing Automotive Industry Holding Company is van de Chinese overheid. Hun eerste auto was de Jinggangshan, met de motor achterin en aandrijving op de achterwielen. Tegenwoordig maakt het bedrijf kloeke auto’s zoals de Senova D50. In 2016 kregen we een zeldzame Chinese sportieveling te zien in de vorm van de hierboven afgebeelde Arcfox-7 concept. Helaas staat er naast het epische Arcfox ook ‘concept’ in de naam.

P3: Dongfeng, opgericht in 1969, hoofdkwartier in Wuhan, 639.248 units



Nog een kwart van de ‘grote vier’, ooit opgericht op initiatief van Mao Zedong himself om het land te beschermen tegen een buitenlandse invasie. Sinds 1978 maakt het bedrijf personenwagens. Tegenwoordig heeft het joint ventures met Honda, Kia, Infiniti, Nissan, PSA en Renault.



P2: Chang’an, opgericht in 1862, hoofdkwartier Chongqing, 1.055.096 units



Het oudste bedrijf in deze lijst, opgericht door een Chinese politicus en diplomaat ten tijde van de Qing-dynastie. Aanvankelijk was het bedrijf een leverancier van militaire kleinodiën, pas in 1959 werd de eerste auto geproduceerd. Het bedrijf maakt nu onder andere bovenstaande Range Rover-kloon (de CS95) en heeft joint ventures met DS Automobiles, Ford, Mazda, Peugeot-Citroen en Suzuki.



P1: Geely, opgericht in 1986, hoofdkwartier Hangzhou, 1.251.656 units



Big cheese Li Shufu startte het bedrijf in 1986 als fabrikant van koelkasten. Pas in 1999 kwam de eerste auto op de markt, op het platform van de Daihatsu Charade. Inmiddels is Shufu miljardair, via Geely eigenaar van Volvo en tevens grootaandeelhouder van Daimler.