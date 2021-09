Elektrische crossover met 95 pk kost slechts 7.890 euro!

Daarmee is deze spotgoedkope elektrische crossover met 95 pk goedkoper dan de Dacia Spring.

Dat er meer en meer elektrische auto’s aankomen, is evident. Kijk maar naar de verkoopstatistieken. Voor het eerste zijn PHEV’s en EV’s bij elkaar populairder dan auto’s met een dieselmotor. Dat is toch wel een serieus signaal. En gezien de wetgeving hoeven we ook niet verwachten dat het iets anders gaat worden.

Als we dan toch mogen zeuren: EV’s zijn schreeuwend duur. Zeker als straks de fiscale voordelen komen te vervallen, zullen ze bijkans onbetaalbaar worden. Reken er maar op dat benzineauto’s nog zwaarder belast gaat worden, dus dat is geen uitweg. Het is vrij simpel, er moeten goedkopere EV’s komen die géén Renault Twizy zijn.

Elektrische crossover met 95 pk

Nu heeft de Renault Group al een interessante goedkope elektrische EV, de Dacia Spring. Een prima stads-buggy met beperkte prestaties, maar ook een gunstige prijs én fabrieksgarantie. Deze Geometry EX3 moet je op die wijze benaderen. Het is namelijk een spotgoedkope kleine elektrische crossover. Dat is nog hipper dan een bomberjack van 2 Unlimited en een pet van 2 Brothers on the 4th Floor.

Geometry is een merk van Geely. Geely kennen we allemaal als eigenaar van Volvo, Polestar, Lynk & Co en Lotus. De Geometry EX3 is 4 meter lang, 1,76 meter breed en 1,58 meter hoog. De wielbasis bedraagt een bescheiden 2,48 meter. Even ter vergelijking: een Dacia Spring is 3,73 meter lang, 1,57 meter breed, 1,52 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,42 meter. De Geometry EX3 is dus wel een stukje groter dan de Dacia Spring.

25 opbergvakjes

Ook in het interieur komt de auto redelijk volwassen over. Er zijn maar liefst 25 opbergvakjes, aldus zijn makers. De bagageruimte is 500 liter groot, met de banken plat is dat zelfs 1.050 liter. Er kunnen vijf meepersonen aan boord. De voorzieningen zijn niet extreem modern, maar wel als je rekening houdt met de prijs. De Geometry EX3 is namelijk echt spotgoedkoop.

Ze willen er omgerekend 8 mille voor hebben. Dat is echt bijzonder scherp, zeker als je bedenkt dat de Dacia Spring toch nog 17 mille kost en eruit gereden wordt door Nordic Walkers, pizzabezorgers en een middenklasse elektrische fiets. De Geometry EX3 is geen powerhouse, maar heeft met 95 pk meer dan het dubbele van de Spring. Qua range moet je er niet te veel van verwachten, volgens de NEDC moet je dik 320 km kunnen halen met de 37,2 kWh-batterij. Knappe jongen die 200 km kan halen. Maar hey, 8 mille!

Voorlopig is de Geometry EX3 alleen leverbaar in China, maar er schijnen exportplannen te zijn.