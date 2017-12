Deze Dampfhammer heeft 1000+ pk

En de lekkerst klinkende nickname voor een auto ooit.

“Ein Dampfhammer ist eine zum Schmieden, seltener auch Treiben verwendete Umformmaschine.”

Vrije vertaling: een stoomhamer is een ding waarmee je dingen helemaal de moeder kunt hameren. En dat is ook wel ongeveer wat je met deze Benz E-Klasse kunt doen. Er zijn namelijk weinig auto’s waar je iets van overlaat als je er een wedstrijdje mee doet. Je maakt ze allemaal, helemaal, totaal kaputt. Stuk.

De Posaidon E63 RS 850+ “Dampfhammer” heeft slechts de helft van de cilinders en turbo’s die een Bugatti Veyron tot z’n beschikking heeft, maar gaat toch door diezelfde magische grens van 1000 pk. De in de basis als W212 E63 S geleverde Benz heeft bovendien 1350 Nm koppel tot z’n beschikking, terwijl standaard “slechts” 585 pk en 800 Nm beschikbaar zijn.

U denkt nu misschien “HOE DAN?!?” en daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Welnu, de mannen van Posaidon hebben manieren gevonden om de cilinderinhoud te verhogen van 5,5 liter naar 6,2 of zelfs 6,5 liter. De turbo’s worden vervangen door betere versies en bovendien wordt de intercooler geoptimaliseerd. Daarnaast zijn er nog een drie inch Klappenauspuff en chiptuning toegepast. Het resultaat: 850+ pk.

Nu denkt u “huh, maar het was toch meer dan 1000 pk?” en dat klopt. Maar om voor elke variant die Posaidon levert een andere badge te ontwerpen was waarschijnlijk te kostbaar. Zo heeft de variant op de foto’s alle upgrades behalve de opgeboorde cilinders, dus het blok meet gewoon 5,5 liter. Toch poept die ook al 920 pk uit, niet te zuinig. Overigens wordt ook de zeventraps automaat flink geüpgraded om alle krachten fatsoenlijk te kunnen weerstaan. De voor- en achteras zijn voorzien van limited slip differentiëlen die tot 1500 Nm koppel kunnen verwerken.

Tot slot zijn er verlagingsveren gemonteerd aan de voorzijde, terwijl de luchtvering achter een software-aanpassing krijgt om de rijhoogte in te dammen en de auto stabieler te houden. De verdere upgrades zijn vooral van cosmetische aard, zoals de velgen en de blauw gelakte remklauwen. Verder meldt men met gepaste trots dat je gewoon TV kan kijken terwijl je de snelheidsmeter richting de 380 kilometer per uur jaagt. Bravo. Wel een mooie functie: een in het COMAND ingebouwde waarschuwing voor snelheidscamera’s tegen “unpleasant surprises” is ook leverbaar.