Jaarwisseling: 1 op 5 Nederlanders durft niet te rijden

Ok, handjes omhoog: wie durven er niet te rijden tijdens de jaarwisseling?

De Nederlandse verzekeraar Allsecur heeft onderzoek laten doen naar autorijden tijdens en net na de jaarwisseling. Daarbij gaven veel mensen aan niet te willen rijden omdat ze bang zijn voor verschillende jaarwisseling-gerelateerde zaken.

Twintig procent durft absoluut geen auto te rijden omdat andere mensen vuurwerk afsteken. Ook is men bang dat andere mensen met teveel drank op achter het stuur kruipen. Dat is geen vreemde gedachte, want tijdens de jaarwisseling ligt het aantal alcohol-gerelateerde ongevallen 29% hoger dan op een gemiddelde weekenddag. Overigens kiest ook ruim een kwart (27%) van de deelnemers aan het onderzoek er bewust voor om de auto te laten staan, zodat er een alcoholische versnapering gepakt kan worden. Van automobilisten die wel de weg op gaan, bepaalt 87% vooraf wie er terugrijdt en geen alcohol drinkt. 13% geeft aan te rijden en toch een of meerdere glazen alcohol te drinken.

Van de mannen geeft 16% aan onder geen beding in de auto te stappen tijdens en vlak na de jaarwisseling. Onder vrouwen is dat aandeel groter (23%) en onder 65-plussers nóg groter (32%). Van de mensen die wél durven geeft 33% aan alleen auto te rijden als het écht niet anders kan. Daarmee geeft dus in totaal ruim de helft van alle ondervraagden aan geen auto te willen gebruiken in de uren na de jaarwisseling.

Nu ben ik zelf niet bang om te rijden net na de jaarwisseling, sterker nog: ik moet vaak wel doordat we meestal bij familie elders in het land de jaarwisseling doorbrengen. Maar ik probeer wel altijd mijn auto op een zo veilig mogelijke plek neer te zetten. Onder een carport of ergens waar ik er goed zicht op heb, om schade door vuurwerk te voorkomen. Nemen jullie maatregelen om je auto te beschermen tijdens de jaarwisseling? En durven jullie wel de weg op, of blijf je liever binnen?

Over het onderzoek: 1.053 deelnemers. Respondenten waren 18+ en bezitten een of meerdere auto’s.