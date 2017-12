Record: 100.000+ incidenten op Nederlandse snelwegen

De snelwegen worden voller en voller en dat is te merken in de statistieken.

Nooit eerder werden er namelijk zoveel incidenten op snelwegen en belangrijke provinciale wegen gemeld bij het Landelijk Centraal Meldpunt (LCM) als in 2017, zo meldt Allianz Global Assistance. Onder incidenten worden zaken als ongevallen, gevaarlijke situaties en auto’s met pech verstaan. Voor het eerst komt het totaal aantal meldingen uit op meer dan 100.000 per jaar. Vorig jaar bleef het aantal meldingen steken op 89.000. Zo waren er in november 2017 alleen al 3000 meldingen van ongevallen, 13% meer dan in 2016 en de verwachting is dat december nog extremer wordt.

De verdeling van het totaal aantal meldingen is als volgt:

67% pechgevallen

30% ongevallen

3% gevaarlijke situatie door onbeheerd voertuigen op / langs de snelweg

Bij het LCM komen dagelijks zo’n 300 tot 400 meldingen binnen, maar op dagen met extreme omstandigheden zoals de recente sneeuwval loopt dat soms op tot 1000+ meldingen. Deze incidentele uitschieters zijn echter niet de oorzaak van de totale stijging, ook op dagen met normale omstandigheden lag het aantal meldingen over het algemeen hoger.

Uiteraard wordt er gezocht naar verklaringen en ook hier komt weer de smartphone om de hoek kijken. Laat dat ding met rust onderweg jongens, alsjeblieft. Op naar een veiliger 2018.

Fotocredit: Autojunk.nl