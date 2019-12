Deze Defender is de bom

De Blackbomb om precies te zijn.

In sommige gevallen verbleekt een oud model op het moment dat er een nieuw model op de markt komt. Een auto als de Land Rover Defender heeft daar echter totaal geen last van. De auto zelf is namelijk niet alleen onverwoestbaar, zijn imago is dat ook. De auto is niet alleen populair bij boswachters, maar ook tuners kunnen er maar niet vanaf blijven.

Een van de Land Rover-veredelaars is het Amerikaanse bedrijf ECD Automotive Design. Een van hun meest recente creaties is de Project Blackbomb. Voor een auto met zo’n naam ziet deze Defender er nog vrij licht uit, maar dat terzijde. Het is verder een heel bruut apparaat geworden, voor zover de Defender dat nog niet was.

De Amerikanen hebben de Defender onder andere voorzien van 18 inch velgen, omhuld door robuuste terreinbanden. Verder heeft de auto een nieuwe voorbumper aangemeten gekregen, inclusief lier, en een externe rolkooi. Aangezien een standaard Defender-interieur gerust spartaans is te noemen, is er hier alle ruimte voor tuners om zich uit te leven. ECD heeft deze kans dan ook niet voorbij laten gaan en heeft het interieur een make-over gekregen. De inzittenden zijn nu gezeten op een leren sportstoelen met stiksels in een diamantpatroon. Het stuurwiel is vervangen door een water moderner ogend exemplaar.

De aanpassingen zijn echter niet beperkt gebleven tot het uiterlijk. Sterker nog, onderhuids heeft heeft de grootste metamorphose plaatsgevonden. Evenals eerdere creaties van ECD, is deze Defender namelijk voorzien van een Corvette motor. Een 6,2 liter grote LS3 V8 met 565 pk om precies te zijn. Daarmee verenigt ECD dus oldschool Brits met oldschool Amerikaans.