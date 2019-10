Defender met serieus drankprobleem is briljant

Je vergeeft 'm toch alles.

De Land Rover Defender is een auto die zeer geliefd is, ondanks alle tekortkomingen. Wie weleens in een Defender gereden heeft kan het beamen. De zitpositie is wat onwennig, met het stuur te ver naar links. Ook is het interieur vrij basic. Het rijden is ook niet denderend: het ladderchassis weet elke vorm van comfort weg te filteren en met de standaarddiesel is ‘ie niet vooruit te branden.

En toch, als je er een rondje mee rijdt, vergeef je het de Defender allemaal. Dat is nu raszuivere charme. Dat wil echter niet zeggen dat je blind moet zijn voor de tekortkomingen. Wie een zeer goed gevulde portemonnee heeft, kan zijn geluk niet op. Er zijn enorm veel bedrijven die zich toeleggen op het aanpassen van Defenders. Natuurlijk komen er een heleboel uit Groot-Brittannië, maar ook in Nederland en Polen kunnen ze er wat van.

Deze creatie die je op de foto’s ziet is een creatie van ECD, East Coast Defender. Ze noemen het de D110 Project Invictus en het is een briljant apparaat. Werkelijk alles is aangepast aan de auto. Zo is de Defender helemaal overgespoten en is ‘ie voorzien van 18″ Kahn Design velgen met BF Goodrich banden. Bovenop het dak zien we een heuse tent-creatie die het betere Daktari-gevoel in iedereen los maakt. Je kan de tent overigens ook gewoon opzetten op een parkeerplaats in Almere-Hout. Daar doet ‘ie het ook gewoon.

In het interieur zijn ze bij ECD ook in de weer gegaan. Ditmaal geen ongepaste racekuipen bekleed met Conolly-leder, maar een fraai lederen two-tone interieur. Het verhoogt de ambiance van de Defender enorm. De raamstijlen en de hemel zijn afgewerkt met zacht alcantara. Het stuurwiel heeft een heerlijke retro-vibe. Helaas is het ontbreken van een airbag echter iets té retro. Verder is de ECD D110 Project Invictus van een navigatiesysteem van Sony met Apple CarPlay en achteruitrijcamera.

Maar het leukste is nog de motor. Het mag geen verrassing zijn dat de ouderwetse dieselmotor bedankt is voor zijn diensten. Onder de kap vinden we nu een 6.2 liter grote V8 van GM-origine. Het is de welbekende LS3 V8 die we ook kennen uit bijvoorbeeld de Corvette. Het blok is compact, klinkt hemels, is goed te onderhouden, zeer betrouwbaar en vrij goedkoop in aanschaf. Het is een véél betere optie dan de Rover V8 die in de jaren ’90 door Land Rover zelf werd gebruikt. De motor is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Waarschijnlijk is het verbruik om van te huilen. Maar dat vergeef je ‘m, het is immers een van de gaafste Defenders die we voorbij hebben zien komen.