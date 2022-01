Niks elektrisch! De V16 gaat zijn comeback maken

Da’s wel lef hebben, in een tijd waarin alles elektrisch moet gewoon met een V16 op de proppen komen.

Auto’s met een 16-cilinder onder de kap zijn er niet zoveel. Sterker, op het moment is er maar eentje in productie, de machtige Bugatti Chiron. Is ook niet zo raar eigenlijk, in een tijd waarin alles elektrisch moet, is zo’n motor natuurlijk een beetje een no-go.

Althans, dat zou je denken. Een roemrucht merk dat ‘furore’ maakte met de V16 gaat volgens de geruchten namelijk een comeback te maken. Cizeta. Je weet wel, van de machtige Cizeta V16T uit de jaren ’90, niet te verwarren met Izetta

Er zijn niet veel Cizeta’s met V16 gebouwd

Mocht deze naam nou niet direct een belletje doen rinkelen, dan willen wij best je geheugen even opfrissen. Doen we helemaal niet moeilijk over. De Cizeta V16 T was een Italiaans project van een aantal oud-medewerkers van Lamborghini en – de naam zegt het al- voorzien van een V16.

De ontwerper was niemand minder dan Marcello Ghandini, een naam die je wellicht in verband brengt met wat ontwerpen van Lamborghini. Als je goed kijkt, zie je dat deze V16T ook best wat gelijkenissen heeft met de Lambirghini Diablo. Dat klopt.

Sterker nog, de vorm van de V16T is een van de eerste designs voor de Diablo, getekend toen Gandini nog bij Lamborghini werkte. Het design van de Diablo veranderde toen Chrysler in 1987 het merk voor een groot deel in aandelen overnam. Gandini was not amused. In de Cizeta V16T vond ij een project om de oer-Diablo te verwezenlijken in de vorm van de V16T.

Gandini moet er even zijn plasje overheen doen

De nieuwe eigenaar van het merk is de Italiaan Antonio Mandelli. Die zegt dat hij al een bankgarantie van 40 miljoen euro heeft losgepeuterd bij de Deutsche Bank en dat het eerste prototype van de nieuwe V16 zijn eerste 50 kilometer al heeft gereden.

Volgens bronnen zou Mandelli alleen nog wachten op de goedkeuring van Marcello Gandini. Als die heeft gezegd met het project akkoord te gaan, wordt de comeback van de Cizeta V16 officieel wereldkundig gemaakt.

Deze Cizeta krijgt weer een V16

Al met al een behoorlijk dapper plan. Wellicht ook oerstom, maar dat zien we later wel. Want in een tijd dat alles elektrisch moet met een V16 komen, getuigt vooral van heel veel lef. Zoals de legendarische Bear Grills ooit al zei’ there’s a fine line between bravery and stupidity’.

Verder is het enige dat we nu zeker weten dat de nieuwe Cizeta opnieuw een V16 onder de kap krijgt. Een gemoderniseerde versie van het oude blok, zou het moeten worden. Over prijzen, levertijden, topsnelheden en andere nuttige dingen kunnen we je nu nog niks vertellen.

Maar het feit dat er iemand opnieuw een V16 op de markt wil brengen is voor nu al leuk genoeg. Toch?

Via Carsales.com.au